La cantante Diana Navarro será la protagonista del encendido de luces en intu Xanadú

Madrid, 17 de noviembre de 2025. La artista malagueña Diana Navarro será la protagonista del evento del encendido de luces en intu Xanadú que tendrá lugar el próximo viernes 21 de noviembre a partir de las 18:30 horas para dar el pistoletazo de salida de manera oficial a la Navidad.

Así, la también actriz y compositora se subirá al escenario de ágora para interpretar tres temas: ‘Brillará’, un villancico lleno de esperanza que rinde homenaje a su tierra natal, Málaga, y en concreto a su barrio de Huelin; ‘Tengo una corazonada’, una canción llena de emoción y sensibilidad; y por último, el tradicional y alegre ‘Burrito sabanero’ que cantará junto a Zapata Tenor.

Una experiencia única y exclusiva en la que todos los asistentes podrán disfrutar de manera gratuita de una de las mejores voces femeninas del panorama musical español. Diana Navarro está actualmente inmersa en su gira aniversario ‘Ya no estoy sola’ con la que celebra dos décadas de éxitos gracias a un estilo que fusiona tradición y modernidad.

El evento del encendido de luces contará además con la actuación de intu Xanadú Quartet, una coral formada por el tenor Karim Farhan, la soprano Francesca Calero, el barítono Elier Muñoz y la mezzosoprano Andrea Rey; de la formación infantil Cantajuego y de Papá Noel, que se deslizará por la pista de nieve de Snozone junto a sus ayudantes los elfos para hacer la cuenta atrás del encendido.

++CONVOCATORIA: encendido con Diana Navarro++

Cuándo: Viernes 21 de noviembre

Dónde: escenario ‘ágora’ (zona restauración intu Xanadú. Planta Baja)

Horario:

17:30h-18:00h: posado y entrevistas Diana Navarro en el photocall

18:30h: comienzo evento intu Xanadú Quartet

18:35: Bienvenida José Manuel Zapata, maestro de ceremonias

18:40h: Actuación Diana Navarro

18:50h: Actuación Diana Navarro + Zapata Tenor

19:00h: Show Cantajuego

19:15h: Papá Noel y elfos se deslizan por la pista de nieve

19:30h: cuenta atrás + fuegos fríos + encendido de luces

