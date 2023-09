(Información remitida por la empresa firmante)

- Canton Biologics completa una financiación Serie C de más de 300 millones de yuanes, liderada por SDIC Venture Capital

GUANGZHOU, China, 19 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- El 13 de septiembre, Canton Biologics Co., Ltd. anunció que recientemente había completado una ronda de financiación Serie C que superaba los 300 millones de yuanes. Esta ronda de financiación fue liderada por SDIC Venture Capital, con la participación de Guangdong Technology Financial Group, Taipu Life Science Investment y Chnin Financial. Los fondos recaudados en esta ronda se canalizarán hacia el avance de la I+D de la empresa en biotecnologías novedosas, la ampliación de las capacidades de producción comercial y la ampliación de su huella estratégica global.

Fundada en Guangzhou en 2016, Canton Biologics se especializa en el sector CDMO biofarmacéutico de moléculas grandes y ofrece servicios integrales, desde el desarrollo de CMC biofarmacéuticos hasta la producción comercial y el suministro clínico global. La empresa ha logrado resultados sobresalientes en el desarrollo de líneas celulares de alto rendimiento, capacidades de expresión de proteínas complejas y sólidas capacidades de fabricación internacional. En particular, la empresa ha logrado avances significativos en la plataforma de expresión de moléculas IgM, células huésped de expresión, cultivos celulares de alta densidad, nuevas formulaciones y metodologías analíticas. Como prueba de su eficiencia operativa, Canton Biologics logró un hito al realizar la transición de la síntesis de ADN a la producción de CMC en tan solo siete meses, lo que facilitó la rápida progresión de la terapia de los clientes a los ensayos clínicos.

El doctor Xiao Shen, fundador y consejero delegado de Canton Biologics, dijo: "Estoy profundamente agradecido a los inversores en esta ronda por reconocer la experiencia técnica y el potencial de crecimiento de Canton Biologics. Desde nuestros inicios, nos hemos basado en valores de "fiabilidad, eficiencia e innovación", e inspirada en nuestra visión de potenciar el futuro con la biotecnología. Esta ronda de financiación reforzará aún más nuestro progreso en I+D biotecnológico, fortalecerá nuestra presencia global, apoyará perpetuamente a nuestros socios y, en última instancia, atenderá a más pacientes".

El inversor principal, SDIC Venture Capital, tiene una perspectiva alcista sobre las perspectivas de crecimiento y expansión global de Canton Biologics, porque Canton Biologics es una entidad emblemática en el ámbito de las CDMO de fármacos de moléculas grandes, con una amplia experiencia y bases técnicas sólidas en áreas como las células patentadas, desarrollo de líneas, formulación farmacéutica preclínica, fabricación comercial a gran escala y gestión integrada de la cadena de suministro clínico.

El coinversor, Guangdong Technology Financial Group, afirmó que el crecimiento acelerado de Canton Biologics desempeña un papel estratégico en la mejora del panorama de subcontratación de I+D dentro de la provincia de Guangdong.

El coinversor, Taipu Life Science Investment, también tiene una visión favorable de Canton Biologics, ya que cuenta con una perspectiva global, un compromiso con el servicio centrado en el cliente, un cuadro de gestión dinámico, un equipo técnico innovador y capacidades sólidas en la industrialización de biotecnologías.

