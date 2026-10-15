Capenergy impulsa la evolución de la tecarterapia con tecnología de radiofrecuencia médica - Capenergy

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de octubre.- El dolor crónico constituye uno de los principales desafíos sanitarios en España, donde afecta aproximadamente al 26% de la población y condiciona la calidad de vida de millones de personas. Con motivo del Día Mundial contra el Dolor, que se celebra el 17 de octubre, Capenergy, empresa barcelonesa especializada en tecnología médica, destaca el potencial de la tecarterapia como herramienta no invasiva para abordar las molestias musculoesqueléticas mediante fisioterapia avanzada.

La tecarterapia como alternativa para abordar el dolor persistente

El dolor lumbar y cervical figura entre las manifestaciones más habituales del dolor crónico, con prevalencias estimadas del 18% y el 16%, respectivamente. Estas afecciones pueden dificultar el descanso, limitar la movilidad e interferir en las actividades cotidianas.

La tecarterapia emplea radiofrecuencia para generar efectos térmicos en los tejidos, favorecer la circulación y contribuir a la relajación muscular. Su aplicación, integrada en programas de fisioterapia y ejercicio terapéutico, permite abordar determinadas molestias sin recurrir a procedimientos invasivos.

Capenergy desarrolla equipos especializados que incorporan tecnologías orientadas a controlar la aplicación de energía durante las sesiones. Este enfoque busca facilitar tratamientos adaptados a las características de cada paciente, siempre bajo supervisión profesional.

Innovación tecnológica y precisión en los tratamientos

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Capenergy ha desarrollado AICAP, un sistema patentado de control de impedancia en tiempo real que monitoriza la respuesta del tejido y ajusta la energía aplicada durante el tratamiento.

Esta tecnología constituye uno de los elementos diferenciales de sus equipos de tecarterapia, utilizados en ámbitos como la fisioterapia musculoesquelética y la recuperación deportiva.

La compañía, fundada en 1984 y ubicada en Sant Joan Despí, también dispone de presencia internacional y desarrolla soluciones para distintas especialidades sanitarias.

Ante el impacto creciente del dolor persistente, Capenergy subraya la importancia del diagnóstico temprano y de los tratamientos individualizados. La incorporación de tecnologías de radiofrecuencia a la práctica fisioterapéutica representa una vía complementaria para mejorar la atención y favorecer la recuperación funcional de los pacientes.

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