Capenergy lanza el MJS BioVibe; La nueva era en rehabilitación de Suelo pélvico

Barcelona, 08 de septiembre de 2025.-

El innovador accesorio de radiofrecuencia intracavitario de Capenergy llega para transformar la salud sexual de las mujeres, especialmente en la etapa de la menopausia o tras tratamientos como el cáncer de mama. El MJS BioVibe ayuda a recuperar la lubricación, reducir el dolor y mejorar la sensibilidad, devolviendo confianza y plenitud en las relaciones íntimas.

Capenergy Medical, empresa española líder en innovación médica, anuncia el lanzamiento del MJS BioVibe, un nuevo accesorio diseñado para transformar la salud íntima y el bienestar de las mujeres.

El MJS BioVibe es la evolución del reconocido accesorio de radiofrecuencia intracavitario MJS, un dispositivo que ya ha cambiado la vida de miles de mujeres en todo el mundo, ayudándolas a recuperar la confianza y mejorar su calidad.

El nuevo MJS BioVibe combina radiofrecuencia, vibración bio adaptativa con frecuencia terapéutica y control de temperatura, logrando una estimulación integral que regenera los tejidos, activa la musculatura del suelo pélvico y potencia la respuesta sensitiva.

Con este nuevo accesorio de radiofrecuencia intracavitario con vibración biodaptativa MJS BioVibe, Capenergy da un paso más y pone el foco en la mejora de la salud íntima de la mujer en la etapa de la menopausia y en las mujeres sobrevivientes del cáncer de mama, ofreciendo una solución efectiva, segura y no invasiva para mejorar la sensibilidad, la lubricación natural y la calidad de las relaciones íntimas. Además de favorecer una recuperación sobresaliente de estos síntomas, el MJS BioVibe contribuye al abordaje de múltiples patologías que afectan a la mujer, como la incontinencia urinaria, los prolapsos, el dolor pélvico crónico, la dispareunia o las secuelas postparto, aportando una herramienta integral para recuperar bienestar, confianza y plenitud en todas las etapas de la vida.

“Con el MJS BioVibe queremos acompañar a las mujeres en una etapa de grandes cambios como la menopausia y la recuperación del suelo pélvico a las pacientes con cáncer de mama, ayudándolas a mantener una vida sexual plena y saludable”, explica Pilar Sánchez, CEO de Capenergy”.

El lanzamiento del MJS BioVibe refuerza la posición de Capenergy como referente internacional en soluciones tecnológicas para la salud y el bienestar de la mujer, marcando un hito en la ginecología regenerativa y la fisioterapia del suelo pélvico.

