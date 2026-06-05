Capenergy logra 14,8 cm de reducción en celulitis en estudio clínico - Capenergy

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 05 de Junio del 2026

La combinación de radiofrecuencia multicanal de alta potencia con enzimas lipolíticas tópicas logra una reducción media de 14,8 cm en el perímetro del muslo y se sitúa por encima de otras tecnologías no invasivas publicadas en la comparativa científica disponible.

Capenergy anuncia la publicación en Health Science Reports del estudio “Topical Lipolytic Enzymes Combined With a Multichannel Energy-Based Device for Cellulite Treatment: A Randomized Exploratory Pilot Study”, una investigación que refuerza el potencial de Capenergy C4.0 como tecnología avanzada para el abordaje no invasivo de la celulitis.

El estudio, liderado por el Dr. Jesús Rodríguez Lastra, evalúa el uso de un dispositivo energético multicanal de alta potencia basado en radiofrecuencia/diatermia, aplicado solo o combinado con enzimas lipolíticas tópicas, concretamente lipasa y colagenasa.

Los resultados muestran una reducción media de 14,8 cm en el perímetro del muslo en el grupo tratado con Capenergy C4.0 + enzimas, frente a una reducción media de 6,1 cm en el grupo tratado únicamente con Capenergy C4.0. Además, la evaluación mediante ecografía evidenció una disminución del grosor del tejido subcutáneo de 14,64 mm en el grupo combinado, frente a 8,77 mm con el dispositivo solo.

Estos datos sitúan a Capenergy C4.0 como una tecnología diferencial dentro del tratamiento no invasivo de la celulitis, no solo por la magnitud de la reducción obtenida, sino también porque los cambios fueron objetivados mediante mediciones métricas y ecográficas.

Una nueva forma de abordar la celulitis

La celulitis es una alteración del tejido subcutáneo de alta prevalencia en mujeres adultas. Aunque tradicionalmente se ha tratado como una preocupación estética, su origen está relacionado con cambios estructurales más profundos: acumulación de grasa subcutánea, alteración de los septos fibrosos, cambios en la microcirculación, pérdida de elasticidad cutánea y modificaciones de la matriz extracelular.

Por ello, el tratamiento de la celulitis debe avanzar hacia un enfoque más completo, orientado no solo a mejorar la apariencia visible de la piel, sino también a favorecer la remodelación, oxigenación, drenaje y recuperación funcional del tejido.

A diferencia de otros abordajes convencionales, el C 4.0 permite trabajar con una configuración de 4 canales, combinando modos capacitivos y resistivos para adaptar el tratamiento a las necesidades de cada zona. Esta capacidad multicanal permite tratar de forma simultánea el área afectada y apoyar procesos complementarios como el drenaje linfático.

La tecnología incorpora además un sistema de biofeedback en tiempo real, diseñado para aportar la energía necesaria en función de las características del tejido tratado. Esto permite realizar protocolos más personalizados, seguros y eficientes.

Resultados clínicos principales

El estudio incluyó a 20 mujeres de entre 18 y 65 años, divididas en dos grupos: uno tratado con Capenergy C 4.0 solo y otro tratado con Capenergy C 4.0 combinado con enzimas lipolíticas tópicas, concretamente lipasa y colagenasa.

Todas las participantes completaron el protocolo de tratamiento, sin abandonos y sin efectos adversos graves.

Las resultados más relevantes fueron:

14,8 cm de reducción media del perímetro del muslo con Capenergy C 4.0 + enzimas lipolíticas.

6,1 cm de reducción media con Capenergy C 4.0 solo.

Una reducción aproximadamente 2,4 veces mayor en el grupo combinado.

14,64 mm de reducción del grosor del tejido subcutáneo medido por ecografía.

Mejora ecográfica del tejido de hasta un 39%.

10 sesiones realizadas durante 5 semanas.

0 abandonos y 0 efectos adversos graves.

Un nuevo enfoque para la celulitis: regenerar, remodelar y recuperar tejido

La combinación de radiofrecuencia de alta potencia, tecnología multicanal, drenaje, biofeedback y enzimas lipolíticas tópicas representa una estrategia innovadora para mejorar el contorno corporal, reducir irregularidades visibles y actuar sobre el tejido subcutáneo.

Contextualización frente a otras tecnologías no invasivas

La relevancia del resultado aumenta cuando se contextualiza frente a la evidencia científica publicada sobre tecnologías no invasivas para celulitis.

Los estudios disponibles con radiofrecuencia, tecnologías combinadas, presión dirigida, masaje mecánico o plataformas térmicas han mostrado beneficios clínicos, pero con reducciones de perímetro generalmente más moderadas y variables según el protocolo, el área tratada, el número de sesiones y las características de las pacientes.

Según la comparativa orientativa elaborada a partir de estudios publicados, Capenergy C4.0 + enzimas se sitúa en primera posición en reducción media de perímetro reportada:

Capenergy C4.0 + enzimas tópicas - 14,8 cm

Capenergy C4.0 - 6,1 cm

BTL EMTone - 3,45 cm

Thermage / ThermaCool - 2,1 cm

VelaSmooth / VelaShape - 2,0 cm

SmoothShapes - 0,82 cm

TriPollar RF - 0,53 cm

Esta comparativa debe interpretarse con prudencia, ya que no procede de un ensayo clínico directo entre tecnologías y existen diferencias metodológicas entre publicaciones. Sin embargo, permite dimensionar la magnitud del resultado obtenido con Capenergy C4.0 + enzimas dentro del contexto de la evidencia disponible.

Además, el propio dispositivo Capenergy C4.0, utilizado sin enzimas, obtuvo una reducción media de 6,1 cm, una cifra que también se sitúa por encima de varias tecnologías no invasivas recogidas en la literatura científica comparada.

“La publicación de este estudio supone un avance relevante para Capenergy y para el sector de las tecnologías no invasivas aplicadas a la celulitis. Los resultados muestran cambios medibles tanto en el contorno corporal como en el grosor del tejido subcutáneo, lo que permite ir más allá de la simple valoración estética”, señalan desde Capenergy.

“El dato diferencial no es solo la reducción media de 14,8 cm, sino que esta reducción se acompaña de una medición ecográfica objetiva. Esto refuerza la idea de que estamos ante un protocolo con capacidad para actuar sobre el tejido, no solo sobre la apariencia externa de la piel”, añaden.

Los autores del estudio señalan que los resultados deben interpretarse con cautela, ya que se trata de un estudio piloto exploratorio con una muestra reducida. También indican que serán necesarios nuevos ensayos clínicos con mayor número de pacientes, seguimiento a largo plazo y diseño metodológico robusto para confirmar la eficacia, seguridad y durabilidad de los resultados.

Aun así, la publicación representa un paso importante en un campo donde muchas tecnologías han mostrado resultados variables y donde existe una demanda creciente de tratamientos no invasivos, medibles y clínicamente respaldados.

Referencia del estudio

Rodríguez Lastra J, Kouser S. Topical Lipolytic Enzymes Combined With a Multichannel Energy-Based Device for Cellulite Treatment: A Randomized Exploratory Pilot Study. Health Science Reports. 2026.

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