CAPENERGY MEDICAL logra un hito mundial con su segundo estudio clínico sobre grasa visceral y subcutánea

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de octubre de 2025.- La empresa española CAPENERGY MEDICAL, líder en el desarrollo de tecnologías de alta radiofrecuencia, ha conseguido un nuevo hito científico que sitúa a España en la vanguardia mundial de la innovación médica: la publicación en el Journal of Cosmetic Dermatology del segundo estudio clínico de reducción de grasa visceral y subcutánea, esta vez en combinación con ejercicio, mediante el uso de su dispositivo Drakarian, un equipo pionero a nivel mundial con fabricación española que ha demostrado científicamente su eficacia en este campo.

Este avance, avalado por protocolos clínicos rigurosos y resultados reproducibles, marca un antes y un después en el abordaje no invasivo de la obesidad visceral, una de las condiciones metabólicas más vinculadas a enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y síndrome metabólico.

“Estamos ante un logro histórico. Ninguna tecnología, ni siquiera los tratamientos invasivos, había demostrado una mejora tan significativa en la grasa visceral y subcutánea mediante un procedimiento no quirúrgico, indoloro y seguro”, afirma el Dr. Jesús Rodríguez Lastra, investigador principal del estudio y referente en medicina regenerativa y metabolismo.

El estudio demuestra que la combinación de la tecnología Drakarian con actividad física controlada potencia los efectos de reducción del tejido adiposo, logrando resultados visibles y clínicamente medibles en apenas dos semanas de tratamiento.

Tecnología española, evidencia global

CAPENERGY MEDICAL, con sede en Barcelona, se consolida como la empresa española de referencia —y una de las pocas en el mundo— con evidencia científica publicada que respalda sus resultados en la reducción de grasa visceral y subcutánea.

Su sistema AICAP (Automatic Intelligent Control of Applied Power) permite ajustar en tiempo real la energía que recibe cada paciente, garantizando máxima eficacia y seguridad.

Este segundo estudio, que complementa el primero publicado bajo el código NCT06377358, confirma la consistencia de los resultados y refuerza la posición de Capenergy como referente mundial en tecnología de radiofrecuencia médica.

“La ciencia es la base de todo lo que hacemos. No solo desarrollamos equipos, desarrollamos conocimiento”, destaca Pilar Sánchez, CEO de Capenergy Medical. “Nuestro compromiso es seguir impulsando la innovación médica desde España con tecnologías que transforman la salud y el bienestar de las personas", añade.

Un nuevo paradigma en el tratamiento del exceso de grasa visceral

La grasa visceral, a diferencia de la grasa subcutánea, se encuentra en el interior del abdomen y es la más difícil de eliminar mediante dieta o ejercicio. El dispositivo Drakarian de Capenergy logra una activación metabólica profunda que induce lipólisis fisiológica y reducción de tejido adiposo visceral, con mejoras documentadas en el perímetro abdominal, la composición corporal y los parámetros metabólicos.

Con este nuevo respaldo científico, Capenergy Medical se posiciona como una de las empresas con mayor evidencia científica del mundo en tratamientos por radiofrecuencia, y una de las únicas capaz de entregar más de 1200 W de energía controlada en una sesión, abriendo el camino a una nueva era en la medicina metabólica no invasiva.

Contacto

Emisor: CAPENERGY MEDICAL

Contacto: CAPENERGY MEDICAL

Email de contacto: info@capenergy.com