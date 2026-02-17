Capenergy presenta la primera radiofrecuencia médica inteligente que redefine la medicina no invasiva - CAPENERGY MECICAL

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 17 de febrero

La tecnología médica vive un punto de inflexión. Por primera vez, una plataforma de radiofrecuencia integra inteligencia artificial capaz de medir y adaptar en tiempo real la energía que recibe el tejido biológico, permitiendo un nivel de precisión, control y eficacia hasta ahora inalcanzable en el ámbito de los tratamientos no invasivos.

Este avance ha sido desarrollado por la compañía europea Capenergy, que ha presentado su sistema patentado AICAP (Automatic Intelligent Control of Applied Power), una innovación basada en inteligencia artificial que transforma la radiofrecuencia en un sistema inteligente capaz de interpretar la respuesta fisiológica del organismo y ajustar automáticamente la energía aplicada.

Este enfoque supone un cambio de paradigma frente a los sistemas convencionales, que operan con parámetros predefinidos sin capacidad de adaptación dinámica al tejido.

Según especialistas clínicos que ya utilizan esta tecnología, la capacidad de adaptar la energía en tiempo real permite una mayor precisión terapéutica, una mejor interacción con el tejido y una mayor consistencia en los resultados clínicos.

La primera arquitectura energética multicanal avanzada aplicada al metabolismo y la bioestimulación profunda

Entre los desarrollos más disruptivos destaca Drakarian, una plataforma con una arquitectura energética única basada en múltiples entradas y salidas independientes que permite distribuir energía de forma simultánea, uniforme y controlada en diferentes planos tisulares.

Esta arquitectura energética avanzada permite interactuar con estructuras biológicas profundas de forma completamente no invasiva.

Los datos clínicos disponibles muestran reducciones medias del 20% en tejido adiposo subcutáneo y del 15% en tejido adiposo visceral tras protocolos estructurados, sin cirugía, sin incisiones y sin tiempo de recuperación.

Estos resultados han despertado el interés de centros médicos especializados en metabolismo, medicina estética avanzada y medicina regenerativa, posicionando esta tecnología como una de las innovaciones más relevantes en el ámbito de la bioestimulación energética aplicada al metabolismo humano.

Inteligencia artificial y bioingeniería aplicadas por primera vez al control energético terapéutico

El sistema AICAP representa la primera aplicación real de inteligencia artificial al control energético en radiofrecuencia médica, permitiendo medir la impedancia tisular y adaptar automáticamente la energía en función de la respuesta fisiológica individual.

Esta capacidad elimina uno de los principales límites históricos de la radiofrecuencia: la imposibilidad de conocer con precisión cuánta energía está absorbiendo el tejido en cada momento.

El resultado es una transferencia energética más eficiente, controlada y reproducible, alineada con los principios de la medicina personalizada.

Electrodos con vibración terapéutica: una innovación sin precedentes en estética facial y suelo pélvico

Capenergy ha desarrollado además la primera generación de electrodos que integran vibración terapéutica sincronizada con la radiofrecuencia, una tecnología inexistente hasta ahora en el sector.

En estética facial, esta tecnología mejora la interacción entre la energía y el tejido, optimizando la estimulación biológica y mejorando la experiencia del paciente.

En el ámbito de la salud del suelo pélvico, la compañía ha introducido el primer electrodo intracavitario con vibración terapéutica del mundo, diseñado para mejorar la precisión, tolerancia y eficacia del tratamiento en aplicaciones uroginecológicas.

Esta innovación abre nuevas posibilidades terapéuticas en un campo que hasta ahora carecía de soluciones tecnológicas con este nivel de control y sofisticación.

Más de tres décadas de desarrollo tecnológico y una posición consolidada a nivel internacional

Con más de 30 años de investigación y desarrollo en tecnología médica basada en radiofrecuencia, Capenergy ha construido un ecosistema tecnológico propio basado en bioingeniería, inteligencia artificial y validación clínica.

Sus sistemas están presentes en hospitales, centros médicos y clínicas especializadas en Europa, América Latina y Oriente Medio, donde se utilizan en múltiples especialidades, incluyendo fisioterapia, medicina regenerativa, uroginecología y medicina estética avanzada.

La integración de inteligencia artificial, arquitectura energética multicanal y sistemas de bioestimulación avanzada posiciona esta tecnología en una nueva categoría dentro de la medicina no invasiva.

Expertos del sector coinciden en que este tipo de soluciones representa el futuro de los tratamientos basados en energía, marcando el inicio de una nueva generación de tecnologías capaces de interactuar con el tejido humano de forma más precisa, inteligente y eficaz que nunca.

Sobre Capenergy

Capenergy es una compañía tecnológica especializada en el desarrollo de sistemas médicos avanzados basados en radiofrecuencia inteligente y bioestimulación tisular. Con sede en Europa y presencia internacional, la empresa centra su actividad en el desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la precisión terapéutica, la seguridad y la eficacia en tratamientos no invasivos.

Contacto

Emisor: CAPENERGY MECICAL

Contacto: CAPENERGY MECICAL

Número de contacto: 934774348