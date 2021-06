CAPEX.com recauda $21 millones en una nueva ronda de financiación

CAPEX.com Logo - KEY WAY GROUP LTD/PR NEWSWIRE

El bróker acelera su crecimiento y se prepara para nuevos instrumentos y servicios

NICOSIA, Chipre, 16 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- CAPEX.com, la empresa multi licenciada, registrada en la CNMV, anunció el lunes el cierre de una nueva ronda de financiamiento, recaudando un total de $21 millones, con la ayuda de Growth Box Ventures https://growthbox.vc/ y una inversión de syndicate investment liderada por Moore & Moore https://www.mooreandmooreinvestments.com/.

CAPEX.com está operando en cuatro licencias comerciales, en Europa, Medio Oriente, Sudáfrica, América Latina y el sudeste asiático. Con soporte personalizado para clientes españoles y una oferta sólida de más de 2100 CFDs, el bróker está preparando para expandir con instrumentos de acceso directo al mercado, DeFi y servicios basados en blockchain.

La ronda de financiación de CAPEX.com llega cuando el interés en el trading y las inversiones online está en su punto más alto, después de un rápido crecimiento el año pasado. La nueva inversión respaldará los nuevos productos y la expansión, mediante acuerdos de fusiones y adquisiciones en mercados clave y el crecimiento de los equipos y oficinas globales.

"Aunque los millennials siguen siendo la fuerza principal detrás del crecimiento masivo el año pasado de la industria Fintech, podemos ver que 'casi todos' ahora están usando aplicaciones para sus finanzas, realizar pagos, operar e invertir, en las finanzas tradicionales como en los productos neofinanciero. El 2021 se puede considerar como un momento clave para los mercados, y aquí en CAPEX.com estamos preparados para expandir nuestro equipo y presentar nuevas herramientas y productos" declaró Octavian Patrascu, director general de la empresa propietaria de CAPEX.com.

CAPEX.com con su primera licencia operativa (CySEC) desde 2016, está en un proceso de expansión, agregando nuevas oficinas y regulaciones. 2020 vio la apertura de la oficina de Abu Dhabi, con ADGM FSRA regulación, junto con la nueva licencia de Sudáfrica.

Con más de 250 empleados en todo el mundo, la marca tiene una fuerte presencia en Europa, con la última sucursal abierta en Madrid – España, y otras en curso, también en América Latina y el Sudeste Asiático.

Con presencia global y experiencia local, CAPEX.com tiene múltiples licencias operativas de la Cyprus Securities and Exchange Commission, de Abu Dhabi Global Market Financial Services Regulatory Authority, y en Sudáfrica del Financial Sector Conduct Authority.

Visite www.capex.com y siga CAPEX.com en Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram para obtener más información.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1534723/CAPEX_Logo.jpg