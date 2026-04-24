Capilea España celebra su primer aniversario devolviendo la confianza a pacientes en Madrid

Capilea España - Capilea España

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de abril de 2026. - Con más de 25 años de experiencia internacional en medicina capilar, Capilea cumple un año desde su llegada a Madrid, donde se estableció con un equipo médico integrado por especialistas con amplia trayectoria dentro del grupo

Capilea España se ha consolidado como una de las clínicas de referencia en el tratamiento de la alopecia. Este posicionamiento responde a la aplicación de los estándares internacionales del grupo, lo que ha permitido ofrecer continuidad, conocimiento especializado y excelencia clínica desde el primer día.



Acompañamiento integral y atención personalizada

Uno de los pilares que ha marcado la diferencia ha sido la cercanía del equipo y la atención totalmente personalizada. Cada paciente es acompañado de manera individual a lo largo de todo el proceso, desde la consulta de valoración hasta el seguimiento posterior al tratamiento, en un entorno donde la escucha activa y la confianza son fundamentales.



Este modelo de atención premium, combinado con protocolos médicos de calidad, se refleja en la valoración de los propios pacientes. Capilea España cuenta ya con más de 100 reseñas verificadas de 5 estrellas, un indicador claro del nivel de satisfacción y de la calidad del servicio.



"Cada paciente que tratamos representa una historia de cambio personal. Nuestro compromiso es seguir ofreciendo resultados que no solo sean visibles, sino que también impacten en la confianza y bienestar de quienes confían en nosotros", señala Gonzalo Martín Carlés, Director Médico y socio fundador de Capilea España.



Promoción especial por su aniversario

Con motivo de esta etapa de consolidación, la clínica ha lanzado una oferta especial del 20 % de descuento para todas las personas que reserven su consulta de valoración para injerto capilar. Esta promoción estará disponible hasta el 31 de mayo y podrá gestionarse a través de https://capilea.com.es/ o llamando al +34 674 36 18 99.



Además de los trasplantes capilares, Capilea España ofrece soluciones adaptadas a distintas necesidades, como el injerto de barba completo, que también cuenta con un 20 % de descuento, así como el trasplante de cejas y tratamientos capilares, con un 25 % de descuento.



Crecimiento en un mercado en auge

España se sitúa actualmente entre los mercados con mayor crecimiento en cirugía capilar, con Madrid como uno de los principales focos de demanda. Miles de búsquedas mensuales relacionadas con injertos capilares reflejan un interés creciente por este tipo de procedimientos, impulsado tanto por factores estéticos como por la confianza en técnicas cada vez más avanzadas.



De cara a los próximos meses, Capilea España prevé ampliar su capacidad operativa, incorporar nuevos tratamientos complementarios y reforzar su presencia digital, con el objetivo de seguir acercando soluciones capilares de alta calidad a un mayor número de pacientes en España.







Contacto

Nombre contacto: Germán López

Descripción contacto: Capilea España

Teléfono de contacto: +34 687 36 15 52





Imágenes

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Pie de foto: Capilea España

Autor: Capilea España