'Capital Baijiu' y 'Ciudad Fútbol': Noche Wuliangye en Barcelona enciende pasión por la Copa Mundial FIFA

Noche Wuliangye en Barcelona, con España y su pasión mundialista - Sichuan International Communication Center

(Información remitida por la empresa firmante)

China, 09 de julio 2026.- En una jornada marcada por la emoción de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que enfrentó a las selecciones de España y Portugal, organizada conjuntamente por Canadá, Estados Unidos y México, Barcelona acogió también un gran encuentro entre el fútbol y la cultura del baijiu

A orillas del Mediterráneo, el emblemático Hotel El Palace Barcelona, con más de un siglo de historia, fue el escenario de la Noche de Wuliangye en Barcelona, bajo el lema 'Brindamos en España, celebramos el Mundial', un evento que reunió la pasión por el deporte y la cultura del baijiuchino.



Como único baijiu chino con una colaboración oficial para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Wuliangye llegó a Barcelona, la Ciudad del Fútbol, con sus referencias más representativas y una edición especial inspirada en el Mundial. A través del fútbol y del baijiu como lenguajes universales, la compañía crea un espacio de diálogo entre China y España, consolida su expansión en el mercado español y sigue impulsando su estrategia internacional 'Un país, una estrategia', con el objetivo de acercar al mundo la cultura del baijiu chino y la filosofía de 'He Mei', basada en la armonía, la convivencia y el entendimiento mutuo.



Desarrollo de Wuliangye en el mercado europeo

El año pasado, la marca eligió esta ciudad para presentar por primera vez en Europa Wuliangye · Crush on, su nueva propuesta de baja graduación y estilo contemporáneo. En este nuevo encuentro con el público europeo, Wuliangye aprovecha la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como una ventana de proyección global para seguir acercando a Europa la tradición milenaria de su baijiu de aroma intenso elaborado con cinco cereales. A través del fútbol y del baijiucomo lenguajes universales, la compañía tiende puentes para el diálogo cultural y fortalece la conexión entre China y España.



La Noche de Wuliangye en Barcelona representa un nuevo paso en la implementación de la estrategia internacional diferenciada 'Un país, una estrategia', con la que la compañía adapta su desarrollo a las características de cada mercado y continúa reforzando su expansión global. España, reconocida por su arraigada tradición futbolística, fue campeona de la Copa Mundial de la FIFA™ en 2010 y será uno de los países anfitriones de la edición de 2030. Sobre la base de estas ventajas estratégicas, Wuliangye ha situado al mercado español como una de sus prioridades en Europa, desarrollando una estrategia orientada a conectar con aficionados al fútbol, socios comerciales y el sector de la hostelería y restauración. Con ello, la compañía aspira a convertir España en un mercado de referencia para la internacionalización del baijiu chino.





Emisor: Wuliangye

Nombre contacto: Xie Xiuli

Descripción contacto: Sichuan International Communication Center

Teléfono de contacto: +8628 8696 6621



