Capital Constellation forma una asociación estratégica con Gallatin Point Capital

NUEVA YORK, 23 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Capital Constellation, una plataforma de inversión administrada por Wafra Inc. ("Wafra"), anunció hoy la finalización de una asociación estratégica con Gallatin Point Capital LLC ("Gallatin"), una firma de inversión privada enfocada en inversiones estructuradas en instituciones financieras, servicios y activos relacionados.

Gallatin fue fundada en 2017 por Matthew Botein y Lee Sachs. Anteriormente, Botein fue director de Inversiones de Alternativas y codirector de BlackRock Alternative Investors, mientras que Sachs dirigió diversas empresas de gestión de activos y dirigió el equipo de Respuesta a la Crisis Financiera bajo la presidencia de Obama durante la crisis financiera mundial.

Con sede en Greenwich, Connecticut, Gallatin gestiona aproximadamente 6.000 millones de dólares en activos para una base global de inversores. La firma emplea un enfoque flexible, invirtiendo en toda la estructura de capital y a lo largo del ciclo de vida de los negocios de servicios financieros. La inversión de Constellation Generation V proporciona a Gallatin capital estratégico a largo plazo respaldado por inversores institucionales líderes, incluyendo compromisos principales con sus vehículos de inversión, así como capital para respaldar su balance. Gallatin continuará operando de forma independiente, sin cambios en su gestión diaria ni en sus procesos de inversión.

"Esta alianza respalda firmemente la plataforma que hemos construido y nos proporciona recursos para seguir invirtiendo en nuestro equipo y nuestras capacidades", afirmó Matthew Botein, cofundador y socio director de Gallatin. Lee Sachs, cofundador y socio director, añadió: "Tuvimos la intención de seleccionar a un socio con un profundo conocimiento de nuestro negocio, y creemos que el enfoque alineado de Capital Constellation mejorará nuestra capacidad para servir a nuestros inversores".

Adel Alderbas, director de inversiones de Wafra, afirmó: "Gallatin ha construido una franquicia impresionante, definida por su experiencia en el sector, flexibilidad y una ejecución disciplinada. Tenemos una gran convicción en la plataforma y su liderazgo". Jordan Siskin, director general y codirector de alianzas estratégicas de Wafra, añadió: "Capital Constellation está diseñada específicamente para apoyar a empresas de inversión de alta calidad, y nuestra experiencia invirtiendo en plataformas de servicios financieros nos permite apreciar el enfoque diferenciado de Gallatin. Nos entusiasma asociarnos con Matt, Lee y su equipo para continuar expandiendo su firma".

Sidley Austin LLP actuó como asesor legal de Wafra. Ardea Partners LP actuó como asesor financiero y Goodwin Procter LLP actuó como asesor legal de Gallatin.

Acerca de Gallatin Point CapitalGallatin Point Capital LLC es una firma de inversión privada enfocada en inversiones oportunistas en instituciones financieras, servicios financieros y activos relacionados. Gallatin Point colabora estrechamente con equipos directivos e inversores, buscando alinear el capital estratégico con un liderazgo experimentado para maximizar el valor a largo plazo para todas las partes interesadas. Puede encontrar más información sobre Gallatin Point en www.gallatinpoint.com.

Acerca de WafraWafra es una gestora global de inversiones alternativas con aproximadamente 29.000 millones de dólares en activos bajo gestión en una gama de estrategias de inversión alternativa, que incluyen alianzas estratégicas, activos reales e infraestructura, y bienes inmuebles. Durante más de 40 años, Wafra ha proporcionado soluciones de capital flexibles y rentables en diversas clases de activos, a la vez que ha forjado alianzas sólidas con propietarios de activos, empresas y equipos directivos de alta calidad. Wafra tiene su sede en Nueva York y oficinas adicionales en Londres y Bermudas. Para más información, visite www.wafra.com.

Acerca de Capital ConstellationAsesorado por Wafra y fundado en colaboración con un selecto grupo de inversores institucionales, Capital Constellation es un innovador programa de inversión, diseñado como una plataforma colaborativa para inversores institucionales con la experiencia de algunos de los principales inversores institucionales del mundo. Capital Constellation aplica una estrategia de capital privado para lanzar y acelerar la próxima generación de firmas de gestión de activos alternativos. La plataforma fomenta la colaboración con equipos de inversión talentosos que pueden generar beneficios alineados, sustanciales y duraderos tanto para los inversores como para los gestores de activos alternativos.

