El capital latinoamericano extiende su interés hacia la Costa del Sol

Fundadores y equipo directivo de Property Partners - Elizabeth Fernández

(Información remitida por la empresa firmante)

El creciente peso del comprador latinoamericano en España comienza a extenderse desde Madrid hacia otros mercados de alto valor y segunda residencia. En este contexto, Property Partners refuerza su expansión nacional con la apertura de Marbella, su octava plaza en España, en uno de los mercados residenciales más internacionales del país

• La inversión inmobiliaria procedente de Latinoamérica alcanzó los 523 millones de euros en España en 2024, frente a los 22 millones registrados en 2019, según datos de CBRE.

• El peso de los compradores latinoamericanos dentro de la demanda extranjera pasó del 4,3% al 4,8% en un año, un incremento relativo cercano al 11,6%.

• Madrid concentra más del 75% de la inversión inmobiliaria latinoamericana en España, mientras el interés comienza a extenderse hacia mercados de segunda residencia y alto valor como Marbella.

• Property Partners refuerza su expansión en España con la apertura de su oficina en Marbella, su octava plaza en el país, y prevé alcanzar 40 oficinas en 2028.

Málaga, 11 de septiembre de 2026.- El capital latinoamericano continúa ganando protagonismo en el mercado inmobiliario español y comienza a ampliar su radio de interés desde Madrid hacia otros destinos vinculados a la inversión, la segunda residencia y el residencial de alto valor.



La inversión inmobiliaria procedente de Latinoamérica alcanzó los 523 millones de euros en España en 2024, frente a apenas 22 millones en 2019, el mayor volumen registrado en el periodo analizado por CBRE. Más del 75% de esa inversión se concentró en Madrid.



En paralelo, el peso de los compradores latinoamericanos dentro del conjunto de compradores extranjeros en España pasó del 4,3% en el segundo semestre de 2024 al 4,8% en el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento relativo cercano al 11,6%.



En este contexto, Property Partners, red inmobiliaria especializada en propiedades de alto valor y fundada en Chile en 2015, refuerza su expansión en España con la apertura de una nueva oficina en Marbella, uno de los mercados residenciales con mayor componente internacional del país. La compañía cuenta actualmente con más de 50 oficinas internacionales y 500 partners y está presente en Chile, Perú, Uruguay, Argentina, México, Colombia, República Dominicana, Estados Unidos y España.



De Madrid a la Costa del Sol

La presencia latinoamericana resulta especialmente significativa en el segmento superior del mercado residencial madrileño. Según datos de Knight Frank recogidos en el análisis de Property Partners, los compradores latinoamericanos representan actualmente en torno al 20% de las operaciones de vivienda de lujo en Madrid.



Para Property Partners, la evolución de este comprador empieza a dibujar un nuevo eje de interés hacia el Mediterráneo. Compradores latinoamericanos de alto patrimonio que inicialmente eligieron Madrid como puerta de entrada a España están ampliando su atención hacia mercados de segunda residencia en la costa, con Marbella entre los destinos que concentran esta demanda.



"Durante décadas, la familia latinoamericana de alto patrimonio que quería diversificar fuera de su país miraba principalmente a Miami. Hoy España ocupa un lugar cada vez más importante en esa decisión. Muchos comienzan en Madrid por negocios, seguridad jurídica, educación o residencia y, una vez establecidos aquí, el siguiente paso natural es mirar hacia la costa. Marbella reúne inversión, patrimonio y calidad de vida en un mercado verdaderamente internacional", señala Cristian Araya, socio propietario de Property Partners Marbella.



La conexión funciona además en ambas direcciones. El sistema internacional de referidos de Property Partners permite conectar a clientes en España con las carteras y equipos de la compañía en Chile, Perú, Uruguay, México, Colombia, Argentina, República Dominicana y Estados Unidos.



Marbella: un mercado con un 60,9% de comprador extranjero

La elección de Marbella responde al elevado grado de internacionalización de su mercado residencial. En el primer trimestre de 2026, el 60,9% de los compradores de vivienda en Marbella fueron extranjeros, frente al 39,1% de compradores nacionales, mientras que el importe medio de las transacciones alcanzó los 769.218 euros.



El mapa de nacionalidades también está evolucionando. El comprador británico representa actualmente el 11,64% de las operaciones analizadas, tras retroceder un 38,7% respecto a 2024; el sueco se sitúa en el 8,95%, mientras Países Bajos alcanza el 8,51%.



La apertura de Marbella se produce pocos meses después de la llegada de Property Partners a Málaga capital, aunque la compañía considera que ambas plazas responden a dinámicas inmobiliarias diferentes.



"Málaga y Marbella están muy cerca geográficamente, pero inmobiliariamente son dos mercados distintos. Málaga atrae a un comprador que muchas veces llega por trabajo, tecnología, inversión o calidad de vida urbana. Marbella tiene una lógica diferente: segunda residencia, patrimonio y un comprador internacional que toma decisiones con otros criterios", señala Javiera Erazo, socia de Property Partners Marbella y Málaga.



Una red internacional para captar al comprador en origen

La nueva oficina de Marbella cuenta con 11 profesionales especializados en seis mercados: latinoamericano, británico, escandinavo, centroeuropeo, árabe y nacional, con experiencia acumulada en Latinoamérica, Estados Unidos y España.



"Nuestra diferencia está en combinar conocimiento local con una red internacional capaz de captar al cliente antes de que llegue a Marbella. Podemos comenzar una relación en Madrid, Barcelona, Santiago o Lima y acompañar a ese mismo cliente cuando su siguiente decisión está en la Costa del Sol", explica Loreto Muyo Mir, directora comercial de Property Partners Marbella.



Ocho plazas en España y un objetivo de 40 oficinas

La expansión de Property Partners en España comenzó en Menorca en diciembre de 2022. Desde entonces, la compañía ha abierto oficinas en Madrid-Arturo Soria, Madrid-Salamanca, Mallorca, Barcelona, Valencia, Málaga y Marbella, alcanzando ocho plazas en menos de cuatro años.



Cada apertura supone una inversión de entre 100.000 y 120.000 euros y genera entre diez y doce puestos entre personal propio y colaboradores. El plan de expansión de la compañía contempla alcanzar 40 oficinas en España y una cartera de 4.000 propiedades gestionadas en 2028.



La llegada a Marbella refuerza así la conexión de la red española de Property Partners con uno de los principales mercados internacionales de segunda residencia y residencial prime del Mediterráneo y consolida el puente inmobiliario que la compañía está desarrollando entre España y Latinoamérica.



Sobre Property Partners

Property Partners es una red inmobiliaria especializada en propiedades de alto valor, fundada en Chile en 2015 por Sergio Bermúdez, actual consejero delegado. Cuenta con más de 50 oficinas internacionales y 500 partners y opera en cuatro líneas de negocio: residencial, comercial, terrenos e internacional. En España está presente en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Mallorca, Menorca y Marbella.





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Emisor: Property Partners

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