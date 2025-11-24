Capital.com refuerza operaciones en Europa con la ampliación de su centro de atención al cliente en Bulgaria

(Información remitida por la empresa firmante)

Informa de un volumen de operaciones de 744.000 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025

Sofía, Bulgaria, 24 de noviembre.- Capital.com, la plataforma de negociación de alto crecimiento y grupo fintech, ha anunciado hoy la expansión de sus operaciones en Bulgaria con la apertura de una nueva oficina en el Office X Business Garden de Sofía y un aumento del 51 % en la plantilla local durante el último año. Este desarrollo se ajusta a la estrategia de la empresa de crear centros de excelencia especializados en funciones clave, con Bulgaria a la vanguardia en atención al cliente.



Aprovechando su presencia consolidada en Sofía y complementando su centro tecnológico en Polonia, Capital.com tiene previsto invertir hasta 5 millones de euros en su infraestructura operativa para crear un centro de excelencia en atención al cliente y una de las mejores experiencias laborales del sector. El centro de Bulgaria establecerá el estándar de referencia en cuanto a calidad del servicio, capacidad de respuesta y asistencia multilingüe, desempeñando un papel fundamental en la atención a clientes de todo el mundo y fomentando una cultura de colaboración, aprendizaje y excelencia.



"Bulgaria ha sido una parte importante de nuestra historia de crecimiento durante años", afirma Eugene Lemesh, director de Recursos Humanos de Capital.com. "Hemos reforzado nuestras operaciones con una nueva oficina en uno de los distritos empresariales más cotizados de Sofía y hemos aumentado nuestra plantilla en más de un 50 %. Pero esto es solo el principio. Como parte de nuestra estrategia para crear centros de excelencia dedicados en toda la empresa, estamos invirtiendo hasta 5 millones de euros para establecer un centro de atención al cliente de primera clase en Bulgaria. Al combinar el mejor talento tecnológico de Polonia con la excepcional atención al cliente de Bulgaria, estamos posicionando a nuestros equipos de tecnología y operaciones para servir a los operadores mejor, más rápido y de forma más inteligente que nunca".



Capital.com opera centros dedicados a sus funciones principales: un centro de excelencia de atención al cliente en Bulgaria y un centro de tecnología e ingeniería en Polonia. El centro tecnológico de la empresa en Polonia cuenta ahora con más de 430 empleados, mientras que su equipo con sede en Sofía ha crecido un 51 % durante el último año hasta alcanzar los 100 empleados. La expansión del centro de Capital.com en Bulgaria está dirigida por Elpida Gavril, directora global de Operaciones, que supervisa todas las funciones operativas, incluido el servicio de atención al cliente, en todo el grupo.



El equipo de atención al cliente de Capital.com con sede en Sofía ofrece asistencia multilingüe las 24 horas del día a través de correo electrónico, teléfono y chat en vivo, y atiende a clientes de Europa, Oriente Medio y otros lugares. De media, los equipos de asistencia de Capital.com responden a las consultas de los clientes en menos de 60 segundos a través del chat y en menos de dos horas a través del correo electrónico, lo que refleja el enfoque de la empresa en la accesibilidad y la eficiencia.



En todo el grupo, la empresa cuenta con más de 1100 empleados en 11 ubicaciones globales, entre las que se incluyen Londres, Dubái, Limassol y Melbourne, y sigue reforzando sus bases para un crecimiento sostenible a largo plazo.



Crecimiento del tercer trimestre

La expansión del nuevo centro de atención al cliente de Capital.com se produce tras un sólido tercer trimestre en el que Capital.com registró un volumen total de operaciones de 744.000 millones de dólares. A pesar de la moderación estacional, las operaciones en varias clases de activos siguieron mostrando un crecimiento.



• Renta variable: +5,2 % intertrimestral, respaldado por el interés sostenido de los inversores en las acciones de inteligencia artificial y tecnología.



• Criptomonedas: +53,9 % intertrimestral, lo que refleja el aumento de la participación en activos digitales.



• Divisas y materias primas: experimentaron descensos temporales del -17,1 % y el -12,2 %, respectivamente, en línea con la estacionalidad del mercado.



Capital.com ejecutó más de 45,7 millones de operaciones en el tercer trimestre, manteniendo su posición como plataforma con una fuerte participación de los operadores.



Acerca de Capital.com

Capital.com es una empresa fintech de rápido crecimiento que permite a las personas participar en los mercados financieros a través de plataformas de negociación en línea innovadoras y fáciles de usar. Lanzada en 2016, su intuitiva y galardonada plataforma, disponible en la web y en forma de aplicación, permite a los inversores operar en miles de mercados de renombre mundial. Para ayudar a los usuarios a tomar decisiones informadas sobre sus operaciones, la plataforma cuenta con sólidos controles de gestión de riesgos, precios transparentes y un amplio contenido educativo para apoyar a los clientes en sus operaciones.



Capital.com es una de las plataformas de negociación de más rápido crecimiento del sector, con un volumen de negociación de clientes que supera el billón de dólares. En 2024, la empresa fue reconocida como la plataforma tecnológica de más rápido crecimiento en Oriente Medio y Chipre por tercer año consecutivo por el programa Fast 50 de Deloitte Technology.



Capital.com cuenta con una red global con oficinas ubicadas en los principales centros financieros y de negocios, como Londres, Dubái, Varsovia, Nassau, Sofía, Limassol y Melbourne. Capital Com (UK) Limited está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) con el número de registro 793714. Capital Com SV Investments Limited está autorizada y regulada por la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre (CySEC), con el número de licencia 319/17. Capital Com Australia Pty Ltd está autorizada y regulada por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) con el número AFSL 513393. Capital Com Online Investments Ltd es una empresa registrada en la Mancomunidad de las Bahamas y autorizada para llevar a cabo operaciones con valores por la Comisión de Valores de las Bahamas con el número de licencia SIA-F245. Capital Com Mena Securities Trading LLC está autorizada y regulada por la Autoridad de Valores y Materias Primas (SCA), con el número de licencia 20200000176.



Más información en www.capital.com.







