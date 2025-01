Capman se consolida como la certificadora de idiomas aliada de los opositores en España

(Información remitida por la empresa firmante)

La institución certificadora de inglés, Capman Testing Solutions, ha sido reconocida en diferentes oposiciones de ámbito nacional, entre las que se engloba pruebas a Policía Nacional, Renfe o Correos, así como para numerosas universidades públicas

Madrid, 21 de enero de 2025.- Capman Testing Solutions, la marca líder en certificación de idiomas en España, se consolida como la opción preferente para aquellos que buscan un título de inglés válido para oposiciones y con un amplio reconocimiento institucional.



En un mercado laboral cada vez más competitivo, contar con un certificado de inglés válido es esencial para acceder a numerosos puestos de trabajo, especialmente en el ámbito público. Capman Testing Solutions, integrada en EDUCA EDTECH Group, ofrece una amplia gama de certificaciones, entre las que destaca el 360ºLPT, reconocido por diversas instituciones y organismos oficiales en España.



En concreto, se habla de las siguientes pruebas de oposiciones:



• Policía Nacional: el cuerpo de policía ha reconocido el examen oficial 360º LPT - Language Proficiency Test - entre los certificados admitidos.







• Renfe: una de las empresas españolas más reconocidas a nivel mundial. También ha aceptado y reconocido los certificados de inglés TOEIC- Test of English for International Communication- y 360ºLPT en sus procesos de convocatoria de empleo.







• Correos: también ha aceptado el título 360ºLPT, otorgando puntos extras valorados como méritos. Dependiendo del perfil al que se postule, podrán sumarse entre 1 y 6 puntos en el baremo.







Además, TOEIC y el 360ºLPT también están reconocidas por las 9 universidades públicas en Andalucía, teniendo un fuerte peso en el mercado laboral y educativo.



Presentar certificación de inglés, requisito en oposiciones en 2025

Para quienes buscan su plaza hace algún tiempo, o se están planteando prepararse esta prueba en un futuro próximo, este requisito no es ninguna sorpresa.



Acorde a los recientes cambios en los requisitos de oposiciones en 2025 en procesos de oposiciones como Policía Nacional, a partir del 1 de enero de este se exigiría un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia (MCER) de conocimientos de idioma inglés o francés.



De esta forma, la acreditación de cualquiera de los dos idiomas se convierte en un objeto de exigencia y valoración en los procesos selectivos de ingreso y promoción interna en los procesos de oposiciones mencionados, haciendo de la empresa certificadora Capman una opción muy interesante en cuanto a comodidad y posibilidad para obtener la plaza.



Acreditar buen nivel de inglés: clave para el éxito profesional

En la sociedad globalizada actual, el dominio del idioma inglés se ha convertido en un requisito prácticamente ineludible para acceder a un amplio abanico de oportunidades laborales.



Consciente de esta realidad, Capman se posiciona como la opción ideal para aquellos profesionales y estudiantes que buscan obtener una certificación oficial de inglés reconocida y válida a nivel nacional.



Entre las razones por las que muchas personas han elegido esta certificadora, resaltan;



• Reconocimiento institucional: certificados son avalados por prestigiosas instituciones académicas y organismos oficiales, lo que garantiza su validez y aceptación en diversos procesos selectivos de ámbito público y privado.







• Proceso sencillo y ágil: Inscribirse, realizar el examen y obtener un certificado de manera rápida y sencilla.







• Adaptación a cada necesidad: gracias a una amplia variedad de exámenes diseñados para evaluar diferentes niveles de competencia lingüística.







• Preparación integral: la plataforma online brinda los recursos y herramientas necesarias para preparar de manera eficaz y alcanzar el nivel de inglés cada persona necesita.





Emisor: EDUCA EDTECH Group





