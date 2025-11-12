La cápsula de Marco Odermatt en la nueva .EX Collection de Descente

(Información remitida por la empresa firmante)

Lanzamiento el 31 de octubre de 2025

TOKIO, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- DESCENTE se enorgullece de anunciar la tercera colección cápsula en colaboración con el esquiador alpino Marco Odermatt. Celebrando su gran actuación durante la temporada 2024/25 de la Copa del Mundo de Esquí Alpino, esta versión mejorada de la .EX Collection presenta un diseño y una funcionalidad renovados. La colección se lanzará el 31 de octubre para la temporada 2025/26.

Durante la temporada 2024/25 de la Copa del Mundo, Marco logró un hito sin precedentes: ganar el título general de la Copa del Mundo por cuarto año consecutivo. Además, repitió sus victorias de la temporada 2023/24 en las disciplinas de eslalon gigante, supergigante y descenso, consolidando su posición como la figura más dominante del esquí alpino masculino. Tras este notable logro, DESCENTE continúa su colaboración con Marco, desarrollando conjuntamente la tercera edición de la serie .EX, que representa el futuro de la ropa de esquí.

Esta tercera colección amplía el concepto de ropa alpina para abarcar el backcountry, el freestyle e incluso el uso diario, creando una colección altamente versátil. Para afrontar los retos del cambio climático y la diversificación del panorama del esquí, los materiales y la confección de las prendas se han replanteado por completo, buscando estilos que también atraigan a los esquiadores más jóvenes y amantes de la moda. Basándose en los 90 años de experiencia de DESCENTE en el desarrollo de ropa de alto rendimiento, la colección perfecciona aún más su diseño de patrones S.I.O y su sistema de respiración, logrando un equilibrio avanzado entre ligereza, comodidad, movilidad y funcionalidad. Supervisada por el propio Marco, la colección presenta paletas de colores y siluetas inspiradas en su experiencia y estética de esquí. Por primera vez, también presenta modelos para mujer, ampliando su alcance a una comunidad más amplia de esquiadores.

Patrón S.I.O Minimum: Largos años de I+D en ropa de competición de velocidad han dado como resultado la exclusiva ingeniería de patrones S.I.O. de Descente, que respalda la filosofía de "diseño funcional", eliminando decoraciones innecesarias para crear una fusión de características funcionales como elementos de diseño puros. Diseñar directamente con una sola pieza de tela sobre un cuerpo en movimiento minimiza las piezas del patrón y maximiza los beneficios de la "funcionalidad", optimizando la comodidad y el rendimiento con un peso reducido de la prenda y una mayor facilidad de movimiento. El menor número de costuras también mejora la impermeabilidad y la movilidad, redondeando la estética final.

Sistema de respiración: El Sistema de Respiración de Descente mantiene la comodidad del atleta en cualquier condición, garantizando el flujo de aire dentro de la prenda y expulsando el exceso de humedad. Las ventilaciones en la parte superior de la espalda se combinan con las cremalleras laterales para liberar el exceso de humedad, manteniendo al mismo tiempo las propiedades de impermeabilidad, viento y aislamiento. Los bolsillos frontales verticales con cremalleras de apertura superior e inferior ofrecen acceso a las ventilaciones para un mayor flujo de aire.

Diseño meticuloso: Las prendas intermedias están diseñadas para combinarse con las chaquetas, lo que garantiza un ajuste óptimo al usarlas juntas. La técnica especial de acolchado i2C mejora la movilidad, reduce los puntos fríos y retiene el calor. El tejido trasero perforado y cortado a láser proporciona la máxima comodidad, combinando transpirabilidad y resistencia al viento.

