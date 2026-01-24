Captain D's acelera su crecimiento en Reino Unido con la apertura del segundo restaurante en Kent

(Información remitida por la empresa firmante)

Su sólido rendimiento inicial impulsa los planes de expansión de la franquicia, mientras la marca busca nuevas ubicaciones en Reino Unido.

MAIDSTONE, Inglaterra, 24 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Captain D's, la icónica marca estadounidense de restaurantes de mariscos y pollo, recientemente clasificada como la número 1 en la categoría de mariscos por la lista Franchise 500 de Entrepreneur por octavo año consecutivo, inauguró oficialmente su segundo restaurante en Reino Unido el lunes 22 de diciembre de 2025 en The Mall Maidstone, Kent, Inglaterra. Esta nueva ubicación marca otro hito importante en la expansión internacional de la marca, tras el exitoso debut de su primer restaurante en Reino Unido en Broadstairs en octubre de 2025.

El nuevo restaurante Captain D's, operado por CD's Holdings, franquiciador maestro de la marca en Reino Unido, es un restaurante de barra ubicado en la zona de restauración del centro comercial Maidstone, con capacidad para 48 comensales. Este formato refleja la estrategia de desarrollo flexible de Captain D's, que le permite alcanzar el éxito en diversas ubicaciones y establecimientos no tradicionales.

El restaurante de Maidstone ofrecerá el mismo menú que se presentó en el restaurante de Broadstairs en octubre, el cual ha tenido una gran demanda y ha recibido comentarios positivos de los clientes. Desde su entrada en el mercado británico, Captain D's ha ganado rápidamente popularidad entre los clientes locales, quienes han elogiado tanto la calidad de la comida como el diseño fresco y moderno del restaurante.

"La respuesta a Captain D's en Reino Unido ha sido excepcional", afirmó Naveed Chattha, portavoz de CD's Holdings. "Los clientes conectaron de inmediato con la comida, los sabores y la experiencia en general. Abrir nuestro segundo local tan pronto después de Broadstairs demuestra tanto la solidez de la marca como la oportunidad de crecimiento que vemos en todo Reino Unido".

Los primeros datos de rendimiento en Reino Unido reflejan el éxito de la marca en EE.UU. El clásico pescado rebozado sigue liderando las ventas, mientras que el sándwich de pollo y la hamburguesa de pescado también tienen un buen rendimiento. Los clientes de Reino Unido han mostrado especial entusiasmo por los sabores inspirados en Nashville de Captain D's, que han superado las expectativas.

Según Hair Parra, vicepresidente sénior de Operaciones y Desarrollo Internacional, el éxito inicial valida la estrategia de crecimiento internacional de la marca.

"Nuestro lanzamiento en Reino Unido ha confirmado lo que hemos visto en otros mercados globales: Captain D's tiene un éxito rotundo en los viajes", afirmó Parra. "La marca ofrece una atractiva combinación de diferenciación en el menú, simplicidad operativa y una sólida rentabilidad por unidad. Ver este nivel de respuesta del consumidor tan pronto nos da una gran confianza para continuar nuestra expansión por todo el Reino Unido y más allá".

La apertura de Maidstone representa el segundo restaurante de CD's Holdings, con planes en marcha para abrir un tercer local en Reino Unido en los próximos seis meses, sujeto a la selección final del local. El franquiciador maestro también busca activamente emprendedores locales cualificados y operadores multilocal interesados en llevar Captain D's a otros mercados de Reino Unido y de toda Europa.

Acerca de Captain D's (Reino Unido) Con sede en Nashville, Tennessee, Captain D's cuenta con más de 530 restaurantes en 23 estados de EE.UU. y Canadá. Captain D's es el restaurante de mariscos de comida rápida informal líder en el país y ha sido clasificado como el número 1 en la categoría de mariscos durante 8 años consecutivos en la lista Franchise 500 de Entrepreneur. También fue nombrado la cadena de mariscos número 1 en la lista QSR 50, según AUV. Fundado en 1969, Captain D's lleva más de 50 años ofreciendo a sus clientes mariscos de alta calidad a precios razonables en un ambiente acogedor. Captain D's sirve una amplia variedad de mariscos y pollo, incluyendo platos principales recién preparados y el pescado rebozado característico de la compañía. Los restaurantes también ofrecen productos a la parrilla de primera calidad, como camarones y salmón, además de buñuelos de maíz, postres y café recién hecho. La marca se está expandiendo en Europa con la apertura de sus primeros restaurantes en Reino Unido en 2025. Para más información, visite https://captainds.co.uk o www.captaindsfranchising.com

