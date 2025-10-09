CARBEL se alía con la danesa HWAM para reforzar su posición en el mercado europeo de estufas de leña - CARBEL

Valencia, 9 de octubre de 2025.- El sector de la calefacción doméstica sostenible continúa ganando relevancia en Europa ante el creciente interés por soluciones energéticas eficientes y respetuosas con el medio ambiente. Entre las opciones más valoradas, las estufas de leña y las chimeneas de leña se consolidan como una alternativa que combina rendimiento térmico, diseño y uso de biomasa como fuente renovable.

En este contexto, Carbel, empresa valenciana especializada en la fabricación de estufas y chimeneas a leña, ha formalizado una alianza estratégica con HWAM, firma danesa reconocida por su innovación en tecnología de combustión automática. Esta colaboración permite a ambas compañías fortalecer su posición en el mercado europeo, compartir know-how industrial y ampliar su alcance en distintos canales de distribución.

Sinergia con la calidad Carbel

La integración de HWAM y Wiking en el catálogo de Carbel permite a la empresa ofrecer soluciones completas de calefacción a leña que combinan la innovación tecnológica danesa con la calidad de fabricación local valenciana. Esta colaboración refuerza la capacidad de Carbel para responder a las exigencias de eficiencia energética y normativa EcoDesign, al mismo tiempo que ofrece un diseño atractivo y un rendimiento térmico superior.

HWAM: eficiencia y automatización

Los modelos HWAM incorporan el sistema Autopilot™, que regula automáticamente el flujo de aire en la cámara de combustión para optimizar el rendimiento térmico y reducir emisiones. Esto garantiza una combustión eficiente con menor consumo de leña y un impacto ambiental reducido. Además, su diseño contemporáneo y minimalista permite disfrutar de una amplia visión del fuego, combinando funcionalidad y estética.

Wiking: diseño escandinavo y confort

Por su parte, Wiking ofrece estufas y chimeneas que combinan diseño actual, materiales de alta calidad y control automático de la combustión, proporcionando un calor constante y confortable. Algunos modelos incluyen revestimientos de piedra natural que liberan calor de manera uniforme, prolongando la temperatura ambiente incluso después de apagar el fuego.

Integración en el Grupo Seguin

Carbel, Hwam, Wiking y Vulx forman parte del Grupo Seguin, un grupo europeo especializado en soluciones de calefacción de biomasa y sistemas de climatización sostenible. El grupo combina experiencia industrial, innovación tecnológica y presencia internacional, ofreciendo productos que cumplen con los más altos estándares de eficiencia, seguridad y diseño. La pertenencia al Grupo Seguin permite a Carbel y sus marcas asociadas compartir know-how, recursos de investigación y desarrollo, así como estrategias comerciales coordinadas, fortaleciendo su posición en el mercado europeo.

Un paso estratégico en el mercado de calefacción sostenible

El acuerdo entre Carbel y HWAM refleja una tendencia creciente hacia la cooperación entre fabricantes europeos del sector de la calefacción a leña. Más allá del aspecto comercial, esta alianza responde a una visión compartida sobre el papel de las estufas de leña como parte de un modelo energético más autónomo, local y sostenible.

Carbel consolida así su presencia nacional e internacional con el respaldo de un socio tecnológico con fuerte presencia en el norte de Europa, reforzando su posicionamiento como referente en soluciones de calefacción de biomasa. En un mercado cada vez más competitivo, esta colaboración supone una apuesta firme por la innovación, la calidad del producto y el respeto por el entorno.

