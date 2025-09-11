Carbel amplía su catálogo en España y Portugal con estufas de leña y chimeneas de leña del Grupo Seguin - CARBEL

Madrid, 11 de septiembre de 2025.-

En un contexto donde la eficiencia energética y la sostenibilidad son factores clave en la elección de sistemas de calefacción, la consolidación de alianzas estratégicas entre fabricantes de referencia cobra una relevancia aún mayor. En esta línea, Carbel, formando parte del grupo SEGUIN ha sido designada como la empresa responsable de comercializar en España, Portugal y otros países europeos las reconocidas marcas del Grupo Seguin, uno de los grupos europeos más destacados en el sector de la estufa de leña y la chimenea de leña. Esta nueva etapa representa una sinergia natural entre dos compañías con trayectorias consolidadas, visión de innovación constante y un fuerte compromiso con la eficiencia y el diseño.

Carbel fortalece su posición con marcas líderes del Grupo Seguin

La incorporación de las marcas del Grupo Seguin al catálogo de Carbel supone un importante refuerzo estratégico para su oferta en la Península Ibérica. A partir de ahora, la compañía valenciana asumirá la distribución y representación de una gama de productos reconocida en toda Europa por su calidad, fiabilidad y rendimiento térmico. Esta decisión responde al objetivo común de acercar al mercado ibérico soluciones de calefacción que integran tecnología de vanguardia, respeto por el medio ambiente y un diseño cuidado.

Entre las marcas integradas se incluyen nombres de amplia trayectoria dentro del segmento premium, con modelos de chimeneas de leña y estufas de leña que cumplen con los más exigentes estándares de eficiencia energética y emisiones. El respaldo del Grupo Seguin refuerza la capacidad de Carbel para ofrecer un catálogo aún más completo, cubriendo desde opciones contemporáneas hasta diseños más tradicionales, siempre con el foco puesto en la innovación funcional.

Las marcas que integran el grupo SEGUIN son:

CARBEL:

Fabricante valenciano desde 1957

Estufas de leña, insertables, Hornos y hogares, con diseño elegante, alto rendimiento y excelente relación calidad precio

SEGUIN:

Empresa francesa que desde 1976. Ofrece soluciones eficientes en calefacción a leña, ya sea en modelos de fundición y acero, así como una amplia gama de modelos de guillotina con múltiples variaciones.

Más información en

Fireplaces, wood stoves, fireboxes and inserts - Seguin

HWAM:

Estufas danesas innovadoras, reconocidas por su calidad, eficiencia y estética moderna. Acabado de puertas y base en fundición, disponibles en color gris y negro.

WIKING:

Estufas versátiles que combinan encanto con tecnología avanzada. Acabado de puertas y base en fundición, disponibles en color gris y negro.

VULX:

Una gama completa de productos outdoor, firepits, barbacoas y planchas de cocción.

Más de seis décadas de experiencia al servicio del confort térmico

Con más de 60 años de historia, Carbel se ha consolidado como un referente en el diseño y fabricación de soluciones para calefacción mediante biomasa. La empresa, fundada en Valencia, ha sabido evolucionar sin perder su esencia familiar, apostando por la producción nacional, el desarrollo tecnológico propio y una red internacional que ya alcanza más de 35 países. Su compromiso con la calidad y el respeto al entorno se refleja en cada uno de sus productos, que destacan por un alto rendimiento térmico y muy bajas emisiones de CO.

El acuerdo con el Grupo Seguin refuerza esa apuesta por el liderazgo, ampliando horizontes comerciales y abriendo nuevas oportunidades de negocio en el mercado ibérico. Esta alianza no solo fortalece la posición de Carbel, sino que también beneficia a los distribuidores y usuarios finales, que tendrán acceso a una oferta más diversa, eficiente y alineada con las exigencias actuales del consumidor.

Para recibir más información acerca de los productos CARBEL o de grupo SEGUIN, se puede poner en contacto telefónico o por correo electrónico:

carbel@carbel.net

www.carbel.net

