Carbel expondrá sus estufas y chimeneas de leña de alta eficiencia en Progetto Fuoco 2026 - CARBEL

(Información remitida por la empresa firmante)

Verona, 13 de febrero 2026.- La calefacción con biomasa continúa consolidándose como una de las soluciones más eficientes y sostenibles para la climatización de espacios residenciales y profesionales. La innovación tecnológica, el diseño funcional y el cumplimiento de exigentes normativas europeas marcan el rumbo del sector.

En este escenario, Carbel refuerza su posicionamiento internacional con la presentación de sus chimeneas y estufas Carbel de diseño y alto rendimiento en Progetto Fuoco 2026, la cita de referencia mundial en sistemas de calefacción de biomasa, que se celebrará en Verona del 24 al 28 de febrero.

Presencia estratégica en la feria internacional de referencia

Progetto Fuoco, celebrado cada dos años en el Verona Exhibition Centre, está considerado el Salón Internacional de las instalaciones y equipos para la producción de calor y energía a partir de la combustión de madera. El certamen reúne a fabricantes, distribuidores, técnicos y prescriptores procedentes de más de 70 países, convirtiéndose en un punto de encuentro clave para conocer avances tecnológicos, tendencias de mercado y nuevas soluciones en biomasa.

Carbel estará presente del 25 al 28 de febrero en el Pabellón 7 – Stand B-8, donde exhibirá su catálogo de estufas y chimeneas orientadas al alto rendimiento térmico, la eficiencia energética y el diseño contemporáneo. Desde esta ubicación estratégica, la compañía mostrará sus últimas novedades junto a las marcas internacionales HWAM, WIKING, Seguin y Bordelet, reforzando así su integración en el Grupo SEGUIN y su proyección global.

La participación en esta feria internacional subraya el carácter exportador de la firma valenciana, cuyos productos se distribuyen en más de 35 países, y consolida su presencia en uno de los principales escaparates europeos del sector.

Innovación técnica y modelos destacados en Verona

Durante la feria podrán conocerse distintos modelos representativos de la gama Carbel. Entre ellos, la Chimenea Hogar T2-100, disponible en 70, 80 y 100 cm, diseñada para obra nueva, con un rendimiento del 87,3 % y emisiones de CO del 0,08 %, además de opción de turbina Eco Silent para canalizar el aire caliente de forma silenciosa y eficaz.

También se exhibirá la Chimenea Hogar Vision Insertable, con rendimiento del 80 % y diseño vertical de amplia visión, así como la estufa con horno Atlas, con rendimiento del 84 % y emisiones de CO del 0,03 %, equipada con sistema de combustión optimizado y horno superior integrado.

Las chimeneas y estufas Carbel de diseño y alto rendimiento reflejan una apuesta constante por la mejora energética, la reducción de emisiones y la adaptación a las exigencias del etiquetado energético y la normativa Ecodesign.

Desde el stand B-8, la compañía no solo exhibirá producto, sino también su compromiso posventa, facilitando conexión con distribuidores autorizados, manuales técnicos y soporte especializado. La presencia en Progetto Fuoco 2026 representa un nuevo impulso en la trayectoria internacional de Carbel, reafirmando su vocación industrial, su pertenencia a un grupo multinacional de referencia y su determinación por liderar soluciones de calefacción de biomasa con estándares europeos de excelencia.



Emisor: CARBEL

Contacto: CARBEL

Número de contacto: 961340716