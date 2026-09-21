Carburos Metálicos reafirma su compromiso con Tarragona y celebra cinco años con las Festes de Santa Tecla

Cartel de Festes de Santa Tecla - Carburos Metálicos

(Información remitida por la empresa firmante)

Carburos Metálicos reafirma su compromiso con Tarragona y celebra cinco años de colaboración con las Festes de Santa Tecla

- La compañía, con una destacada presencia industrial en la provincia, renueva por quinto año consecutivo su apoyo a una de las principales expresiones culturales y sociales de Tarragona a través de la iniciativa ‘Movem Tarragona’

Tarragona, 18 de septiembre de 2026. Carburos Metálicos reafirma este año su compromiso con Tarragona renovando, por quinto año consecutivo, su apoyo a las Festes de Santa Tecla, una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad y un referente cultural para toda la provincia.

La colaboración forma parte de ‘Movem Tarragona’, una iniciativa con la que la compañía impulsa proyectos que contribuyen al desarrollo sostenible, social y económico del territorio donde mantiene una presencia histórica y estratégica.

Tarragona desempeña un papel especialmente relevante para Carburos Metálicos. La provincia alberga cinco de las trece plantas productivas de la compañía en España y constituye uno de los principales polos industriales del país, donde la empresa desarrolla su actividad junto a sectores clave para la economía nacional.

La participación en las Festes de Santa Tecla se enmarca en una visión de sostenibilidad que combina la actividad industrial, la innovación y la cercanía con las comunidades locales. A través de ‘Movem Tarragona’, Carburos Metálicos promueve iniciativas que generan valor para el territorio y contribuyen a reforzar los vínculos con las personas, instituciones y entidades con las que comparte su actividad diaria.

Entre los proyectos más destacados impulsados recientemente por la compañía en la provincia se encuentran iniciativas vinculadas a la transición energética y la movilidad sostenible, como la construcción de la primera hidrogenera pública de Tarragona. En este mismo ámbito, la compañía es el proveedor de hidrógeno para vehículos de transporte público de cero emisiones que operan en la ciudad, por lo que contribuye doblemente al desarrollo de soluciones más sostenibles para la movilidad urbana en la región.

Asimismo, Carburos Metálicos está trabajando en la renovación de su planta ubicada en El Morell, en pleno polo químico de Tarragona. El objetivo del proyecto es incorporar las últimas tecnologías en separación de productos del aire y producción de gases industriales y medicinales. Esta transformación responde al compromiso de la compañía con la eficiencia energética, la sostenibilidad y el liderazgo en innovación dentro del sector químico.

"Nuestra relación con Tarragona va mucho más allá de nuestra actividad industrial. Formamos parte del Camp de Tarragona desde hace décadas y queremos seguir contribuyendo a su desarrollo económico, social y sostenible. Las Festes de Santa Tecla representan una excelente oportunidad para apoyar una tradición que une a toda la ciudad y poner de manifiesto nuestro compromiso con las comunidades donde estamos presentes", afirma Christophe Buisine, director general de Carburos Metálicos.

Con esta quinta edición consecutiva como patrocinador, Carburos Metálicos consolida una colaboración ya plenamente integrada en su compromiso con Tarragona y refuerza su voluntad de seguir impulsando iniciativas que contribuyan al progreso y bienestar de la comunidad.

Sobre Carburos Metálicos

Carburos Metálicos es una compañía líder en el sector de gases industriales y medicinales que produce, distribuye y vende gases para múltiples sectores: metalurgia, vidrio, aguas, alimentación, medicinal, energía, petroquímica, laboratorios, congelación, refrigeración, enología, ocio y bebidas. La compañía aporta una amplia gama de productos, soluciones y servicios a sus clientes, así como materiales y equipos destinados a las aplicaciones de estos gases.

Fundada en 1897, Carburos Metálicos lleva más de 125 años al servicio de la industria de nuestro país y siempre ha mantenido un fuerte vínculo con la sociedad. Actualmente, es líder en el sector de gases industriales y medicinales en España y un referente en el sector químico en cuestiones de seguridad, innovación y sostenibilidad.

Carburos Metálicos cuenta con un equipo de más de 800 profesionales en España, una capacidad diaria de producción de más de 1.200 toneladas de gas licuado (mtpd), 13 plantas de producción, 14 plantas de envasado, 2 laboratorios de gases de alta pureza y un centro de I+D ubicado en Bellaterra (Barcelona) que dan servicio a más de 100.000 clientes. Desde 1995, la compañía pertenece al grupo estadounidense Air Products (NYSE:APD).

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