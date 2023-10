Carccu® obtiene la certificación forestal PEFC de responsabilidad medioambiental

(Información remitida por la empresa firmante)

El fabricante de materiales de embalaje Carccu® obtuvo la certificación forestal del Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) en la primavera de 2023

SASTAMALA, Finlandia, 11 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- El fabricante de materiales de embalaje con sede en Sastalama Carccu® recibió la Certificación forestal del Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) en abril de 2023. La certificación promueve bosques gestionados de forma sostenible teniendo en cuenta toda la cadena de producción: los bosques certificados PEFC cumplen con ciertos requisitos ecológicos, sociales y estándares económicos y, además de la gestión forestal, la certificación cubre la manipulación, el procesamiento y el producto final de la madera.

Etiqueta PEFC poco común en envases de papel

La etiqueta PEFC en los envases de papel significa que el material de embalaje procede de un bosque con certificación PEFC. La etiqueta indica a los consumidores y a las empresas que la madera utilizada procede de bosques gestionados según principios de silvicultura sostenible.

Los trabajos para obtener la certificación PEFC comenzaron en Carccu el año pasado como parte de los esfuerzos de certificación del sistema de calidad ISO 9001 e ISO 14 001 de la empresa.

"No muchos fabricantes de envases cuentan con la certificación PEFC", afirmó Lasse Borg, director general de Carccu. "La certificación es una prueba de una auditoría externa de que estamos actuando de forma responsable. La mayoría de las materias primas que obtenemos tienen la certificación PEFC y trabajamos constantemente para conseguir la etiqueta en más productos".

Más información sobre la empresa:

Carccu® es un fabricante de envases y una empresa de impresión flexográfica con sede en Sastamala, Finlandia. Los productos de Carccu® incluyen envases de alimentos y papel de embalaje, y la empresa es el fabricante líder de papeles florales en los países nórdicos.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2243153/Carccu_Logo.jpg

