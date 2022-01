Cardaniers.com da las claves del fuerte interés de la sociedad por las Criptomonedas

Los usuarios están llegando en masa al mercado de las Criptomonedas, y aunque aún invierten cantidades bajas, lo hacen en general sin criterios de inversión sólidos ni estrategias claras. Aquí, las claves. Cardaniers.com, uno de los principales portales de difusión de información y formación en el mundo de las Criptomonedas en España, ha realizado una encuesta a más de 400 usuarios, para entender cómo se relacionan con la posibilidad de invertir en Criptomonedas

La mayor parte de los usuarios que invierten son nuevos en esto. Aunque el Bitcoin se creó en Octubre de 2008, el 79,6 % de los usuarios lleva menos de 1 año invirtiendo en Criptomonedas, y el 49,7% menos de 6 meses. Sólo un 8% lleva más de 2 años. Se consideran principiantes El 74,7 % de los encuestados se considera Principiante, ya sea “avanzado” (32,7% del total), o Principiante sin más (42%), y sólo un 3,7% declara tener un conocimiento “Medio Superior”. Un escaso 0,9% dice ser Experto. Y aunque aún no invierten mucho… Un 38% dispone de menos de 1.000 € para invertir, y un 62,9 % puede incrementar su inversión hasta los 3.000 €, casi dos tercios del total. Un 16,7% puede permitirse arriesgar más de 10.000 €. Se preguntan: ¿cuál es el criterio suficiente para que un usuario invierta su dinero en una criptomoneda? Dos grupos básicos de criterios: aquellos sin fundamento técnico, y sin trabajo de investigación, y aquellos criterios más sólidos y basados en los fundamentales del valor (proyecto, sector, funcionalidades, equipo de gestión, etc.). Sorprende cómo los criterios no técnicos son los más importantes para muchos usuarios, pues para nada menos que un 43,4% es suficiente una corazonada (1,2%), haber leído alguna noticia (7,7%), la recomendación de alguien (15,5%), o varias de las anteriores (19%). Por contra, un 56,5% necesita conocer el Libro Blanco del proyecto (6,5%), o confiar en el equipo gestor (13,7%), o ambas cosas (36,3%). Y finalmente, ¿tienen una estrategia definida al invertir? Un 61% no define una estrategia de venta en el momento de invertir. Para el resto (39,2%) sí es imprescindible fijar un criterio de desinversión desde el inicio. Además, el 59,8% de los usuarios no fijan ningún Stop Loss como protección. Y por último, el 72,9% los encuestados reconocen no respetar la estrategia de desinversión definida inicialmente, siendo sólo un 27,1% los que se mantienen firme con la estrategia elegida. Conclusión El Mercado de Criptomonedas está consiguiendo un interés creciente, y ese interés empuja la capitalización del mercado, pero la mayor parte de los usuarios usa información limitada para invertir, y en su mayoría con criterios subjetivos y sin rigor técnico. Cardaniers propone el incremento de la formación e información disponible para los inversores noveles como medio para reducir los riesgos de un usuario medio, y el análisis técnico como mejor herramienta de análisis de inversión. Sobre Cardaniers.com www.cardaniers.com es uno de los principales portales de información sobre Criptomonedas de habla hispana. Con un tráfico mensual de 120.000 usuarios únicos, Cardaniers ofrece el Servicio de Cardaniers Alert Pro, en el que el equipo de Cardaniers muestra sus inversiones en tiempo real, facilitando la formación necesaria para poder invertir de forma segura. Cardaniers lo forma un equipo de directivos y empresarios del sector de las telecomunicaciones y de los servicios industriales, con intereses económicos en varios sectores.

Imágenes

https://bit.ly/3t0vk72

Pie de foto: Tiempo que llevan invirtiendo en criptomonedas Autor: Cardaniers S.L.

https://bit.ly/3JHOHri

Pie de foto: Nivel de los encuestados Autor: Cardaniers S.L.

https://bit.ly/3sZXWgw

Pie de foto: Cantidad de inversión Autor: Cardaniers S.L.

https://bit.ly/3qMUenX

Pie de foto: Criterios de inversión Autor: Cardaniers S.L.

https://bit.ly/3qJ5P7q

Pie de foto: Estrategia de inversión Autor: Cardaniers S.L.