La Cardenal Mendoza Gold Jigger Cocktail Competition cierra su fase de inscripción con 180 bartenders - Cardenal Mendoza

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 junio 2026.- La competición alcanza 180 inscripciones en su edición 2026, frente a las 104 registradas el año anterior, con participantes de todo el mundo y Estados Unidos, México y Puerto Rico como los tres países con mayor representación.

La Cardenal Mendoza Gold Jigger Cocktail Competition cierra su fase de inscripción con un balance muy positivo y confirma el crecimiento internacional de la competición. En su edición 2026, el certamen ha alcanzado las 180 inscripciones, frente a las 104 registradas en 2025, lo que supone un crecimiento del 73% respecto al año anterior.

La competición, impulsada por Cardenal Mendoza, vuelve a reunir a bartenders profesionales de todo el mundo con el objetivo de reinterpretar el brandy de Jerez desde una mirada contemporánea, creativa y vinculada a las nuevas tendencias de la coctelería internacional.

En esta nueva edición, el certamen refuerza su carácter global con una participación especialmente destacada de Estados Unidos, México y Puerto Rico, los tres países con mayor número de inscritos. Este dato confirma el interés creciente que despierta Cardenal Mendoza entre la comunidad bartender internacional y su consolidación como un ingrediente con enorme potencial dentro de la coctelería contemporánea.

La Cardenal Mendoza Gold Jigger Cocktail Competition está dirigida a bartenders profesionales que quieren demostrar su destreza creando un cóctel original con Cardenal Mendoza como ingrediente protagonista. Una oportunidad para ganar visibilidad internacional, competir ante un jurado de referencia e impulsar su posicionamiento profesional dentro de la industria.

La edición anterior culminó con una final de alto nivel en la que algunos de los mejores talentos internacionales pusieron a prueba su creatividad, técnica y capacidad narrativa en torno al brandy. El ganador fue Yefry Avilera, procedente de Chile, con una propuesta que destacó por su creatividad, ejecución técnica y su manera de reinterpretar la esencia de Cardenal Mendoza en clave contemporánea.

En esta nueva fase, el jurado valorará todas las propuestas recibidas para seleccionar a los 30 bartenders que continuarán en la competición. De entre ellos, se elegirán los tres finalistas que viajarán a Jerez de la Frontera el próximo mes de octubre para participar en la gran final y optar a los premios del certamen, entre ellos el jigger de oro, valorado en más de 6.000 euros, además de los jiggers de plata y bronce.

Con esta iniciativa, Cardenal Mendoza continúa impulsando la coctelería como espacio de innovación y expresión, conectando su legado con las nuevas generaciones de bartenders y con una forma actual de entender el brandy de Jerez.

Cardenal Mendoza es uno de los brandies de Jerez más reconocidos a nivel internacional. Con esta competición, la marca refuerza su vínculo con la coctelería contemporánea y con una nueva generación de bartenders que reinterpretan su legado desde la creatividad, la técnica y la innovación.



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