Publicado 10/06/2026 13:42

La Cardenal Mendoza Gold Jigger Cocktail Competition cierra su fase de inscripción con 180 bartenders

La Cardenal Mendoza Gold Jigger Cocktail Competition cierra su fase de inscripción con 180 bartenders
La Cardenal Mendoza Gold Jigger Cocktail Competition cierra su fase de inscripción con 180 bartenders - Cardenal Mendoza
(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 junio 2026.- La competición alcanza 180 inscripciones en su edición 2026, frente a las 104 registradas el año anterior, con participantes de todo el mundo y Estados Unidos, México y Puerto Rico como los tres países con mayor representación.

La Cardenal Mendoza Gold Jigger Cocktail Competition cierra su fase de inscripción con un balance muy positivo y confirma el crecimiento internacional de la competición. En su edición 2026, el certamen ha alcanzado las 180 inscripciones, frente a las 104 registradas en 2025, lo que supone un crecimiento del 73% respecto al año anterior.

La competición, impulsada por Cardenal Mendoza, vuelve a reunir a bartenders profesionales de todo el mundo con el objetivo de reinterpretar el brandy de Jerez desde una mirada contemporánea, creativa y vinculada a las nuevas tendencias de la coctelería internacional.

En esta nueva edición, el certamen refuerza su carácter global con una participación especialmente destacada de Estados Unidos, México y Puerto Rico, los tres países con mayor número de inscritos. Este dato confirma el interés creciente que despierta Cardenal Mendoza entre la comunidad bartender internacional y su consolidación como un ingrediente con enorme potencial dentro de la coctelería contemporánea.

La Cardenal Mendoza Gold Jigger Cocktail Competition está dirigida a bartenders profesionales que quieren demostrar su destreza creando un cóctel original con Cardenal Mendoza como ingrediente protagonista. Una oportunidad para ganar visibilidad internacional, competir ante un jurado de referencia e impulsar su posicionamiento profesional dentro de la industria.

La edición anterior culminó con una final de alto nivel en la que algunos de los mejores talentos internacionales pusieron a prueba su creatividad, técnica y capacidad narrativa en torno al brandy. El ganador fue Yefry Avilera, procedente de Chile, con una propuesta que destacó por su creatividad, ejecución técnica y su manera de reinterpretar la esencia de Cardenal Mendoza en clave contemporánea.

En esta nueva fase, el jurado valorará todas las propuestas recibidas para seleccionar a los 30 bartenders que continuarán en la competición. De entre ellos, se elegirán los tres finalistas que viajarán a Jerez de la Frontera el próximo mes de octubre para participar en la gran final y optar a los premios del certamen, entre ellos el jigger de oro, valorado en más de 6.000 euros, además de los jiggers de plata y bronce.

Con esta iniciativa, Cardenal Mendoza continúa impulsando la coctelería como espacio de innovación y expresión, conectando su legado con las nuevas generaciones de bartenders y con una forma actual de entender el brandy de Jerez.

Cardenal Mendoza es uno de los brandies de Jerez más reconocidos a nivel internacional. Con esta competición, la marca refuerza su vínculo con la coctelería contemporánea y con una nueva generación de bartenders que reinterpretan su legado desde la creatividad, la técnica y la innovación.

 
Emisor: Cardenal Mendoza
Contacto: Cardenal Mendoza
Número de contacto: 678941507

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