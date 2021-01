CardioFocus® amplía la asociación de distribución con MicroPort(TM) CRM para incluir a España y Portugal

MARLBOROUGH, Massachusetts, 11 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- CardioFocus, Inc [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3030257-1&h=1110079556&u...]., una empresa de dispositivos médicos dedicada a propiciar el tratamiento de la ablación de la fibrilación auricular (AFib), ha anunciado hoy que ha ampliado su actual acuerdo de asociación francés para la distribución con MicroPort CRM [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3030257-1&h=1050990779&u...] en Francia para incluir tanto a España como a Portugal.

«Nos complace estar representados por MicroPort CRM en Francia y nos ha impresionado mucho el lanzamiento de HeartLight(®) X3 por parte de MicroPort», comentó Burke T. Barrett, director ejecutivo y presidente de CardioFocus. «Basándonos en el éxito de Francia, creemos que MicroPort logrará una rápida adopción de HeartLight X3 tanto en España como en Portugal».

«Estamos convencidos de que nuestra colaboración en Europa con CardioFocus es una asociación beneficiosa para todos», comentó Philippe Wanstok, vicepresidente sénior de ventas y marketing globales de MicroPort CRM. «El sistema de ablación HeartLight X3 es el complemento perfecto para nuestra gama MicroPort EP de catéteres y el sistema de generación de imágenes en 3D Columbus(TM). Una innovación que simplifique los procedimientos de ablación AFib, al tiempo que aumente la eficiencia, es clave para el éxito».

«La precisión de la tecnología láser de HeartLight X3 es realmente extraordinaria», afirmó el Dr. Jean-Marc Sellal, del Hospital Universitario de Nancy. «El sistema HeartLight X3 se ha convertido en mi herramienta de preferencia para el aislamiento de la vena pulmonar en el tratamiento de la fibrilación auricular. Permite que las células responsables de la arritmia se destruyan de forma muy eficaz al tiempo que se preserva el tejido auricular circundante».

Más de 33 millones de pacientes en todo el mundo sufren AFib,(1), lo que se ha asociado a síntomas graves, deficiencia funcional, accidente cerebrovascular, deterioro cognitivo, insuficiencia cardíaca y menor longevidad. Solo en Europa, se calcula que el número de pacientes podría ascender a 17 millones para 2030(2).

En 2019, se obtuvo la autorización de la marca CE europea para el sistema HeartLight X3 de próxima generación. Estudios clínicos exhaustivos del sistema HeartLight y el nuevo sistema HeartLight X3 demostraron que los pacientes de AFib pueden ser tratados rápidamente y con una excelente predicción de los tiempos de intervención(3). Durante el estudio de confirmación decisivo llevado a cabo con 60 pacientes, el sistema HeartLight X3 logró un rápido aislamiento de la vena pulmonar (PVI) en tan solo tres minutos en una sola vena pulmonar.

Acerca del sistema HeartLight, el sistema HeartLight X3 es una opción de tratamiento para algunos pacientes cuya Afib no está suficientemente controlada con medicación(4). El sistema HeartLight X3 es una tecnología de ablación de la AFib de próxima generación basada en las funciones avanzadas del sistema de ablación endoscópica HeartLight. El sistema realiza el aislamiento de la vena pulmonar (PVI) mediante energía láser para crear líneas de tejido cicatrizal que bloquean las vías eléctricas anormales que causan AFib. Mediante la visualización directa del tejido, la energía láser ajustable y la tecnología de globo compatible, el sistema HeartLight X3 ofrece un modo RÁPIDO único. Este sistema HeartLight X3 de tercera generación ofrece un modo RÁPIDO único, que incluye un control preciso del motor que permite la creación de lesiones circunferenciales, ininterrumpidas y de alta velocidad bajo el control visual directo del médico, lo que conlleva una reducción sistemática de los tiempos de intervención(5).

Acerca de MicroPort CRMMicroPort CRM es una empresa pionera en el ámbito de la gestión del ritmo cardíaco (CRM), cuya sede mundial se encuentra en Clamart, Francia. Gracias a nuestra larga experiencia en CRM, MicroPort CRM desarrolla, fabrica y comercializa en todo el mundo marcapasos cardíacos, desfibriladores cardiacos implantables, sistemas de resincronización cardíaca y soluciones de diagnóstico de ECG para la gestión de enfermedades del ritmo cardíaco e insuficiencia cardíaca. MicroPort CRM también distribuye los productos de Electrofisiología y Stents coronarios del grupo MicroPort en Europa. Para obtener más información, visite www.microport.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3030257-1&h=1377733728&u...].

Acerca de CardioFocus, Inc.Fundada en 1990 y con sede en Marlborough (MA), CardioFocus es un innovador fabricante de dispositivos médicos dedicado a propiciar el tratamiento de ablación en enfermedades cardíacas como la fibrilación auricular (AFib), la arteria cardíaca más común. El catéter de globo HeartLight, el endoscopio, la vaina, la consola y los soportes de relleno de globo se fabrican en los Estados Unidos. Para obtener más información, visite www.CardioFocus.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3030257-1&h=1482446535&u...].

(1) Chugh SS, Havmoeller R, Narayanan K, et al.; Worldwide Epidemiology of Atrial Fibrillation: A Global Burden of Disease 2010 Study. Circulation. 2014 Feb 25;129(8):837-47.(2) Zoni-Berisso, Massimo et al. «Epidemiology of Atrial Fibrillation: European Perspective». Clinical Epidemiology 6 (2014): 213-220. PMC. Web. 25 de julio de 2017.(3) el tiempo total de la intervención del X3 fue estadísticamente mucho más corto que el del HeartLight original y la ablación por radiofrecuencia (RF) irrigada sobre la base de una comparación con el estudio decisivo del Heartlight original (control histórico). (4) En los Estados Unidos, el sistema HeartLight está indicado para tratar la fibrilación auricular (AFib) paroxística sintomática refractaria.(5) La previsibilidad viene determinada por la desviación típica de los tiempos de intervención.

