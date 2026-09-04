(Información remitida por la empresa firmante)

- Carestream Healthcare International mejora el detector DRX LC para potenciar el rendimiento en la obtención de imágenes de gran longitud

SHANGHÁI, 4 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Carestream Healthcare International presenta la última versión de su detector DRX LC, que ofrece un rendimiento, una eficiencia y una calidad de imagen mejorados para la obtención de imágenes de gran longitud en una amplia gama de pruebas y entornos clínicos.

La obtención de imágenes de gran extensión ha sido tradicionalmente un proceso largo y complejo, y a menudo necesitaba de múltiples exposiciones y de la unión de imágenes. El detector DRX LC de Carestream simplifica este proceso gracias a la obtención de imágenes de gran extensión por medio de una sola toma, lo que permite a los técnicos en radiología capturar exámenes de huesos largos y de la columna vertebral en una sola exposición. Gracias a este enfoque se consigue reducir el tiempo de inmovilización, minimizar la necesidad de repetir las tomas y contribuir a mejorar la comodidad del paciente, al tiempo que se agilizan los flujos de trabajo.

La última versión del detector DRX LC se basa en estos fundamentos y sirve para integrar la tecnología avanzada y el uso de la inteligencia artificial para mejorar la uniformidad y la calidad de la imagen. El control de exposición del detector (DEC) proporciona una exposición precisa y uniforme a través del ajuste automático de los parámetros de imagen, lo que ayuda a reducir la variabilidad, optimizar la dosis y mejorar la precisión diagnóstica. La cancelación inteligente de ruido (SNC) mejora todavía más la nitidez de la imagen al reducir el ruido y conservar al mismo tiempo los detalles más sutiles, permitiendo conseguir disponer de imágenes de alta calidad con mayor fiabilidad y una dosis más baja.

Nuestras últimas mejoras en el DRX LC se centran en poder ofrecer imágenes más uniformes, eficientes y de alta calidad, afirmó Marco Riolfo, director de la gama de productos de detectores de Carestream Healthcare International. La combinación de la capacidad de captura en una sola toma con el control inteligente de la exposición y la cancelación de ruido basada en inteligencia artificial, ayudamos a los departamentos de radiología a simplificar los flujos de trabajo, al tiempo que contribuimos a mejorar la atención al paciente y la fiabilidad del diagnóstico.

Estos avances sirven para conseguir mejorar la eficiencia de la dosis y agilizan las exploraciones al combinar la adquisición en una sola toma con la automatización inteligente. La compatibilidad entre salas de radiografía digital, sistemas móviles y soluciones de adaptación sirve para mejorar aún más la flexibilidad, consiguiendo que los profesionales sanitarios puedan utilizar un único detector en múltiples entornos asistenciales, desde los departamentos de radiología hasta los quirófanos.

Gracias a su combinación de imágenes LLI de una sola toma, innovación basada en la inteligencia artificial y facilidad de uso mejorada, el detector DRX LC logra una optimización del rendimiento de las imágenes de gran longitud, a la vez que mejora la eficiencia, la uniformidad y la experiencia general tanto del paciente como del usuario. Si desea más información sobre el producto, visite: www.carestreamhealthcare.com/global/en/medical/dr-detectors/drx-lc-detector.

Acerca de Carestream Healthcare International

Carestream Healthcare International se apoya en un legado centenario en el campo de las técnicas de imagen para apoyar a los profesionales sanitarios de todo el mundo. Proporcionamos sistemas avanzados de rayos X, soluciones de radiografía digital (DR), películas para imagen médica, sistemas de imagen intraoperatoria con arco en C, innovaciones basadas en inteligencia artificial y servicios que abarcan todo el ciclo de vida. Como parte del Grupo Midea, combinamos nuestra experiencia global en técnicas de imagen con el ecosistema tecnológico y de fabricación inteligente de Midea para ofrecer soluciones de imagen médica de alta calidad, eficientes y accesibles.

Si desea más información acerca de la amplia gama de productos, soluciones y servicios de la empresa, ponte en contacto con tu representante de Carestream o visita www.carestreamhealthcare.com.

Carestream Healthcare InternationalPágina web: www.carestreamhealthcare.comEmail: contact@carestreamhealthcare.com LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/carestream-healthcare-international/

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