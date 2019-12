COMUNICADO: Cargill amplía sus compromisos sobre el cambio climático (2)

Publicado 03/12/2019 11:57:25 CET

- Protegiendo los bosques en asociación con los agricultores: Cargill trabaja de forma activa para hacer frente a las emisiones de los cambios de uso de tierra como parte de su estrategia de sostenibilidad. Cargill se compromete a proteger los bisques como apoyo a la New York Declaration on Forests por medio de las principales cadenas de suministros. Por ejemplo, en lo que respecta a la palma, Cargill ha comprometido 3,5 millones de dólares con un proyecto de bosque de comunidad de 25 años situado en el pueblo de Nanga Lauk en West Kalimantan, Indonesia, que permite a los miembros de la comunidad proteger y gestionar el bosque a la vez que consigue unos resultados del uso sostenible de los recursos naturales. Como parte de nuestro Protect our Planet Strategic Action Plan [https://www.cargill.com/2018/cargill-outlines-plan-to-end-co...] y compromiso con la Cocoa & Forests Initiative, las intervenciones basadas en la comunidad de Cargill en Costa de Marfil han llevado a plantar más de 320.000 árboles de sombra gracias a la dedicación de 3.000 agricultores de 12 cooperativas entre los años 2018 y 2019. Dentro de la cadena de suministros de soja de Suramérica, Cargill se ha comprometido con la Amazon Soy Moratorium desde el año 2006, invirtiendo 30 millones de dólares para buscar soluciones innovadoras [https://www.tfa2020.org/en/together-we-can-protect-forests-a...] que protejan los bosques de Suramérica de forma económicamente viable para los agricultores.

"Estamos muy contentos de ver que Cargill ha establecido un objetivo agresivo de cara a la reducción de sus emisiones de gas de efecto invernadero de la cadena de valores de tipo scope 3 como adición a sus operaciones destinadas basadas en la ciencia", destacó Cynthia Cummis, directora de mitigación de clima del sector privado de WRI. "Como compañía grande e influyente dentro del sector agrícola, las acciones de Cargill impactarán de forma muy positiva en la industria de los alimentos, ayudando a las compañías a reducir más sus propias emisiones. A través de los procesos de establecimiento de objetivos, Cargill ha sido un socio destacado y estratégico que reconoce la urgencia crítica de hacer frente al cambio climático".

