El Caribe crece como la mejor opción para la ciudadanía por inversión, concluye el nuevo índice CBI 2020

LONDON, 7 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- El 7 de septiembre, la revista Professional Wealth Management (PWM), una publicación del Financial Times, publicó la cuarta edición de su informe anual: «A Guide to Global Citizenship: the 2020 CBI Index [http://cbiindex.com/reports]» (Una guía para la ciudadanía global: el índice CBI 2020). Evalúa todos los programas activos de «ciudadanía por inversión» (CBI, por sus siglas en inglés) en el mundo y los clasifica en nueve pilares considerados los más importantes por las personas que buscan una segunda ciudadanía por medio de la inversión.

De los 14 programas existentes en el mundo, el informe concluyó que la Mancomunidad de Dominica [https://cbiu.gov.dm/] y la Federación de San Cristóbal y Nieves [https://ciu.gov.kn/the-sustainable-growth-fund/] lideran la clasificación del Índice CBI de 2020. Dominica logró equilibrar una fácil tramitación y una mayor elegibilidad de los dependientes con una diligencia debida fiable y una excelente reputación general. Mientras tanto, San Cristóbal y Nieves sigue sin rival en cuanto a plazo rápido de tramitación y longevidad, y se centra en atraer más a familias. Su nueva oferta por tiempo limitado (mediante la cual una familia de hasta cuatro personas puede obtener la ciudadanía por 150 000 USD a través de la opción de financiación) responde a la necesidad de los inversores de soluciones más favorables para las familias.

Al igual que el año pasado, otros países caribeños como Granada [https://www.cbi.gov.gd/], Santa Lucía [https://www.cipsaintlucia.com/] y Antigua y Barbuda [https://cip.gov.ag/], se unieron a Dominica y San Cristóbal y Nieves para ocupar las cinco primeras posiciones del índice CBI 2020. Vanuatu, Malta, Chipre, Montenegro, Turquía, Bulgaria, Austria, Camboya y Jordania completan la clasificación.

El índice CBI 2020 añade dos nuevos pilares, la familia y la certeza del producto, a los siete anteriores, e integra los derechos de asentamiento en el pilar de libertad de movimiento. El pilar de la familia tiene en cuenta lo fácil que resulta incluir a parientes cercanos y lejanos en una primera solicitud. La certeza del producto se basa en la estabilidad del programa en cinco áreas clave: longevidad, popularidad y renombre, estabilidad, reputación y adaptabilidad. Estos importantes ajustes reflejan los cambios en el sector de la inmigración de inversores hacia una mayor inclusión familiar y la necesidad de programas fiables. La pandemia de COVID-19 y el posterior cierre de las fronteras hicieron que muchos inversores priorizaran la salud, la seguridad, un entorno agradable y comunidades hospitalarias por encima de la movilidad global.

«Al bloquear los viajes internacionales, la pandemia de COVID-19 ha tenido el efecto de recordar a los inversores y al mundo en general la importancia fundamental del 'hogar'», explica el investigador. «El hogar y la ciudadanía están estrechamente relacionados, ya que sólo la ciudadanía puede dar la seguridad de que una persona podrá establecerse en algún lugar indefinidamente. [...] y, como destaca el índice CBI, hay pocas opciones de ciudadanía que sean tan rápidas y sencillas como la ciudadanía por inversión».

«La actual crisis global ha llevado a los inversores a explorar opciones alternativas de ciudadanía y residencia centradas en la atención sanitaria y el nivel de vida», comenta Micha-Rose Emmett, CEO de CS Global Partners [https://csglobalpartners.com/about-us/], una firma líder en el sector y asesora gubernamental con sede en Londres. La codirectora de planificación patrimonial global de UBS, Anna Brugnoli, siguiendo el comentario de la señora Emmett, añade que las personas con un alto patrimonio neto que buscan cambiar de residencia evalúan la eficacia con la que un país responde a las crisis sanitarias y económicas, aspecto en el que destaca el Caribe. «La pregunta que se hacen es '¿Tengo la ciudadanía correcta?'», le explica la señora Brugnoli a PWM.

Yuri Bender, editor jefe de PWM, comenta: «la COVID-19 ha demostrado ser el catalizador de muchas tendencias que los equipos de banca privada observan en la práctica diaria. Una de ellas es el uso de programas de ciudadanía por inversión (CBI) para ayudar a familias de todo el mundo a gestionar sus estructuras y expectativas».

Acerca del Índice CBI

Publicado anualmente por Professional Wealth Management, una publicación del Financial Times, el índice CBI [https://cbiindex.com/reports/] es el único estudio independiente que evalúa y compara exhaustivamente todos los programas de ciudadanía por inversión en el mundo. Creado en 2017 por el investigador independiente James McKay, fundador de McKay Research [https://www.mckayresearch.com/], el índice CBI pretende aportar valor al sector de inmigración de inversores, y proporcionar una guía práctica para la toma de decisiones a particulares y familias que consideren adquirir una ciudadanía mediante la inversión.

