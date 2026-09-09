CARKU lleva la innovación en baterías de la fábrica a Europa en Automechanika Frankfurt 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

FRANKFURT, Alemania, 9 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Los distribuidores de repuestos para el sector automotriz buscan soluciones de baterías más allá de las convencionales, ofreciendo productos diferenciados, rendimiento fiable y soporte de fabricación flexible para satisfacer las necesidades cambiantes del mercado y aprovechar las oportunidades de crecimiento. CARKU presenta su enfoque integral para el desarrollo de baterías, desde la tecnología, la ingeniería y los sistemas de protección hasta la fabricación, producción y pruebas ODM/OEM. Además de los arrancadores de batería individuales, CARKU ayuda a sus socios a convertir las tecnologías emergentes de baterías de iones de sodio (Na+) en soluciones listas para el mercado.

De la tecnología de baterías al rendimiento probado en fábrica

Cuando una batería descargada impide arrancar un vehículo, los conductores necesitan más que energía: necesitan una forma fiable de volver a ponerse en marcha. CARKU ha desarrollado tecnologías clave para baterías en ingeniería estructural y protección inteligente, respaldadas por innovaciones patentadas como su diseño de pinza de cocodrilo con protección contra polaridad inversa. Estas capacidades constituyen la base tecnológica propia de su producción ODM, lo que permite a CARKU fabricar arrancadores de batería para las condiciones más exigentes de los vehículos.

Esa fiabilidad comienza en la fábrica. Desde la carcasa del producto terminado y la consistencia de las celdas de grado A hasta el diseño estructural del arrancador, los sistemas de protección integrados y las pruebas al final de la línea de producción, cada decisión de ingeniería tiene como objetivo reducir los riesgos de fallo antes de que los productos lleguen al mercado.

Más allá de AGM: Dos nuevas vías para las aplicaciones de baterías de arranque

La transición a nuevas tecnologías de baterías no se limita a los vehículos eléctricos. A medida que los operadores de flotas exigen mayor consistencia, mayor potencia auxiliar y menor mantenimiento, las baterías de arranque para vehículos de combustión también están evolucionando.

Para los camiones de larga distancia, la batería ahora debe ofrecer más que solo arrancar el motor. Las baterías de arranque de litio CARKU son más ligeras, de mayor capacidad y están diseñadas para proporcionar potencia auxiliar, ofreciendo una salida prolongada durante el funcionamiento en parado sin necesidad de mantener el motor al ralentí.

En regiones frías como el norte de Europa, las baterías AGM presentan problemas de peso, vida útil y rendimiento a bajas temperaturas. Las baterías de arranque de iones de sodio CARKU están diseñadas para ofrecer durabilidad y rendimiento en climas fríos, proporcionando a turismos, camiones y motocicletas una alternativa de última generación a AGM.

El litio y los iones de sodio no son tecnologías que compitan entre sí, sino tecnologías diferentes para distintos escenarios de uso del vehículo: el litio para camiones que requieren alta potencia auxiliar; los iones de sodio para vehículos duraderos y con climas extremos. Para las flotas y los distribuidores, la pregunta es qué tecnología se adapta mejor al uso que se les da a los vehículos.

Acerca de CARKU

CARKU ofrece soluciones OEM/ODM integrales que abarcan arrancadores de batería, estaciones de energía portátiles y baterías de arranque, con productos certificados según las normas CE, FCC, RoHS, UL y otros estándares internacionales. Respaldada por 852 patentes globales, CARKU ofrece tecnologías de energía inteligente y confiables en todo el mundo.

Para más información, visite https://www.car-ku.com/, y síganos en Facebook.

Contacto: info@carku.com; marketing@carku.com

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