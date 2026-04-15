Carlos Alcaraz, campeón de siete títulos de Grand Slam, es embajador global de marca de Infosys

(Información remitida por la empresa firmante)

La alianza refuerza el papel de Infosys como socio de transformación impulsada por inteligencia artificial para campeones globales, dentro y fuera del tenis

BENGALURU, India y EL PALMAR, España, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), compañía global líder en consultoría de negocio y servicios tecnológicos basados en inteligencia artificial, ha anunciado hoy un acuerdo de colaboración plurianual con el jugador más joven de la historia en alcanzar el número 1 del tenis masculino, Carlos Alcaraz, que se incorpora como embajador global de marca. Esta colaboración representa una auténtica convergencia de excelencia, aunando la determinación y resiliencia de un campeón con la consistencia y la innovación impulsada por IA de un líder tecnológico, celebrando una mentalidad ganadora tanto en el tenis como en el mundo empresarial.

Carlos Alcaraz es un atleta de élite reconocido no solo por sus siete títulos de Grand Slam, sino también por ser el jugador más joven de la historia en completar el Grand Slam en su carrera. Más allá de sus logros deportivos, Alcaraz destaca por su ambición constante, su búsqueda de la excelencia, su consistencia y su integridad. Estos valores también guían a Infosys, que apuesta por un liderazgo responsable y por la innovación para potenciar el talento humano y transformar empresas a escala global.

En una era en la que la diferencia entre un campeón y el siguiente mejor jugador es mínima, el tenis ejemplifica una competitividad extrema en la que el análisis de datos y el conocimiento basado en datos pueden marcar la diferencia. A través de Infosys Topaz , su propuesta basada en inteligencia artificial impulsada por tecnologías de IA generativa y basada en agentes, Infosys colaborará con Alcaraz y su equipo técnico para desarrollar herramientas de análisis de partidos basadas en inteligencia artificial, así como una aplicación personalizada de rendimiento que optimice la preparación y la estrategia en competición.

Más allá de la pista, la alianza también incluye iniciativas conjuntas entre Infosys y la Fundación Carlos Alcaraz . El objetivo es impulsar el impacto social mediante el uso de la tecnología, con especial foco en proyectos orientados al bien común.

Esta colaboración se sustenta en el compromiso de más de una década de Infosys con la transformación del tenis a través de la inteligencia artificial y la innovación digital. En este tiempo, la compañía ha llevado este deporte a la vanguardia de la excelencia tecnológica. Su plataforma para el tenis ha facilitado el acceso a datos e información estratégica para los principales jugadores del ecosistema, al mismo tiempo que ha redefinido la experiencia de miles de millones de aficionados en todo el mundo. La colaboración con Alcaraz abre un nuevo capítulo en la misión de Infosys de impulsar el tenis mediante la inteligencia artificial y ampliar su impacto en la comunidad global de este deporte.

Carlos Alcaraz ha señalado, "Es un honor asociarme con Infosys, una empresa que he seguido de cerca y admirado por cómo está transformando el tenis a través de la tecnología. Las innovaciones que han desarrollado están elevando el deporte para todos, jugadores, entrenadores y aficionados por igual. Al más alto nivel, a menudo son los pequeños detalles los que marcan la mayor diferencia. Siempre estoy buscando nuevas formas de mejorar, y trabajar con Infosys me dará la oportunidad de sacar el máximo partido a los datos y la inteligencia artificial para obtener una comprensión más profunda de mi juego y llevar mi rendimiento a nuevas cotas. Más allá de la pista, también estoy entusiasmado por colaborar con Infosys a través de mi fundación, aprovechando la tecnología para generar un impacto significativo en comunidades de todo el mundo."

Sumit Virmani, Global Chief Marketing Officer de Infosys, ha señalado, "Estamos encantados de dar la bienvenida a Carlos Alcaraz como nuestro embajador global de marca. Carlos encarna el espíritu de una nueva generación que es valiente, ágil y decidida a superar límites en la búsqueda de la excelencia. En Infosys compartimos esta pasión por la innovación y el progreso, utilizando la tecnología para potenciar el talento humano y ayudar a nuestros clientes a lograr resultados extraordinarios. Junto con Carlos, esperamos redefinir el rendimiento en el tenis e inspirar el progreso tanto dentro como fuera de la pista."

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