Carlos Beltrán y Andruw Jones; Dos carreras eternas rumbo al Salón de la Fama - Daniel de Malas - Swing Completo

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Daniel de Malas, analista y cronista deportivo de Swing Completo, destaca que la tarde del 20 de enero de 2026 quedó marcada para siempre en la historia del béisbol, cuando Carlos Beltrán y Andruw Jones fueron exaltados oficialmente al Salón de la Fama del béisbol de Grandes Ligas, en Cooperstown, un reconocimiento reservado únicamente para aquellos que trascendieron generaciones y redefinieron la excelencia dentro del diamante.

Carlos Beltrán representa el prototipo del pelotero completo. Bateador ambidiestro de poder y contacto, corredor inteligente y defensor confiable, su carrera fue sinónimo de consistencia y liderazgo. A lo largo de más de dos décadas en Grandes Ligas, Beltrán se convirtió en una figura clave tanto en temporada regular como en postemporada, escenario donde brilló con luz propia.

Para el orgullo de Puerto Rico, su capacidad para responder en los momentos más exigentes lo transformó en uno de los jugadores más respetados de su era, además de abrir caminos y servir de inspiración para generaciones de peloteros latinos.

Por su parte, Andruw Jones fue simplemente revolucionario desde el punto de vista defensivo. Considerado por muchos como el mejor jardinero central defensivo de su generación —y para algunos, de todos los tiempos—, Jones redefinió el valor de la defensa en una posición clave.

Su lectura de batazos, alcance, velocidad y brazo convirtieron el center field en un territorio prácticamente prohibido para los rivales durante sus mejores años. A esto se sumó un bate oportuno, capaz de producir poder y carreras en equipos altamente competitivos.

La exaltación de ambos no solo premia números, premios o estadísticas avanzadas. Reconoce impacto, legado y la huella imborrable que dejaron en el juego. Beltrán y Jones dominaron distintas facetas del béisbol, pero compartieron una misma grandeza: elevaron el estándar de lo que significa ser un pelotero de élite.

Una de las historias colaterales de la votación de este 2026 fue el salto que dio el venezolano Félix Hernández, que brinda optimismo por su caso en un futuro no lejano para entrar al recinto sagrado del béisbol de Grandes Ligas. Su compatriota, Omar Vizquel, corrió con mala dicha y su esfuerzo por entrar a Cooperstown fue en vano.

Hoy, el Salón de la Fama no solo abre sus puertas a dos nombres más. Recibe dos carreras que ayudaron a contar la historia moderna de las Grandes Ligas. Desde ahora y para siempre, Carlos Beltrán y Andruw Jones ya no pertenecen solo a los recuerdos de los aficionados, sino a la eternidad del béisbol.

