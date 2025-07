(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de julio de 2025. - Carlos Manzanares, empresario español de renombre y fundador del holding Grupo Kasai, ha vuelto a captar la atención de los mercados internacionales tras anunciar una inversión estratégica de más de 85 millones de euros en startups tecnológicas de refrigeración avanzada y preservación alimentaria con sede en países como Japón, Corea del Sur, y Alemania

Inspirado por líderes globales como Satya Nadella (Microsoft) o Jensen Huang (NVIDIA), Manzanares publicó esta mañana una carta abierta, titulada "Innovar para preservar, el futuro del sector HORECA comienza en frío". En ella defiende que el progreso tecnológico en el sector HORECA (Hoteles, Restauración y Catering) no solo se mide por la eficiencia energética, sino también por la capacidad de preservar sabores, reducir desperdicio alimentario y elevar la experiencia gastronómica.



Reindustrialización tecnológica en España

El objetivo del empresario no es solo importar estas innovaciones, sino implantarlas, desarrollarlas y escalar su fabricación en territorio nacional. Con la apertura prevista de dos centros de desarrollo tecnológico en Madrid y Murcia, Manzanares pretende crear empleos directos y acelerar la transición del sector HORECA español hacia modelos más resilientes y tecnológicos.



Además, el Grupo Kasai colaborará con empresas como Bureau Veritas y universidades como la Politécnica de Madrid, entre otros centros tecnológicos dedicados a impulsar la I+D nacional en tecnologías de refrigeración comercial, inteligencia artificial aplicada a la cadena de suministro alimentaria y automatización de procesos de conservación.



Según Manzanares, "la revolución del frío ha llegado a España".



Innovación sostenible: menos residuos, más control

Uno de los pilares de esta iniciativa es la reducción de desperdicio alimentario, que en el sector HORECA español representa aproximadamente un 18% de su volumen operativo. Las nuevas tecnologías permiten controlar el ciclo de vida de los productos perecederos, alargando su usabilidad.



La iniciativa también contempla una inversión de 22 millones de euros destinada a adaptar normativas y desarrollar sistemas de trazabilidad alimentaria digital. Esta apuesta estratégica incluye la transferencia de tecnología desde centros de innovación internacionales, con el objetivo de acelerar la modernización del sector en España y alinearlo con los estándares del Pacto Verde Europeo y la estrategia "De la Granja a la Mesa". La intervención de Manzanares ha sido clave para atraer estas soluciones avanzadas al mercado nacional, fortaleciendo la sostenibilidad y competitividad del sector HORECA.



Más allá del frío, una nueva cultura empresarial

Carlos Manzanares subraya que esta transformación no es solo tecnológica, sino cultural. Afirma: "Si queremos un mercado competitivo y sostenible, debemos dejar de ver la innovación como un lujo y empezar a verla como una necesidad colectiva".



Además, anunció una ronda de reuniones con representantes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para crear un marco fiscal más favorable a las inversiones tecnológicas aplicadas al sector HORECA y fomentar el surgimiento de empresas emergentes en este sector.



Con esta jugada ambiciosa, Carlos Manzanares se consolida como una figura clave del nuevo tejido empresarial español, liderando una corriente de empresarios que buscan convertir a España no solo en un consumidor, sino en un productor de tecnología avanzada para la transformación del frío industrial y conservación alimentaria.



El frío, bajo su visión, no es ausencia de calor, sino el inicio de un nuevo ciclo de innovación.







