(Información remitida por la empresa firmante)

- Atrapados en la reserva: Carlsberg revela que tres cuartas partes de los adultos verán fútbol este verano, pero un tercio no ha jugado un partido en seis meses o más

COPENHAGUE, Dinamarca, 7 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Un tercio de los adultos (31%) admite no haber jugado al fútbol en seis meses o más*, en comparación con el impresionante 73% que verá un partido este verano.

Con la temporada de fútbol de verano en pleno apogeo, Carlsberg se ha propuesto cambiar esta situación y animar a la gente a volver a disfrutar del fútbol.

Según un estudio realizado por medio de Carlsberg, la mayoría (44%) siente que no tiene suficiente tiempo, ni un equipo con quien jugar (39%) ni espacio (16%) para hacerlo. Por lo tanto, el papel de Carlsberg es sencillo: devolver la alegría de jugar al fútbol, facilitando que la gente vuelva a practicarlo.

Como resultado de todo ello, los "carteles de portería" han aparecido en muros de ciudades de todo el país. Estos sencillos carteles con forma de portería se ubican en espacios donde es fácil empezar un partido informal con otros; solo se necesita un balón y ¡que empiece el juego!

Los "carteles de portería", que han permanecido en su lugar durante todo el verano, ya han sido escenario de numerosos partidos espontáneos, devolviendo la alegría de jugar al fútbol al público. Una alegría que dos tercios (60%) afirman echar de menos.

Lynsey Woods, directora global de marca de Carlsberg, afirmó: "En un momento en que el fútbol puede parecer cada vez más inaccesible para muchas personas, queríamos celebrar la parte del juego que nos pertenece a todos. Si Carlsberg hiciera lo mejor del fútbol, más gente lo jugaría, no solo lo vería. Este es un recordatorio divertido y sencillo de la alegría que nos hizo enamorarnos del fútbol desde el principio: coger un balón y echar un partido".

Los carteles de goles de Carlsberg actualmente se pueden encontrar en Sutton Walk y los túneles de Shoreditch (Londres) y en Bridge Street (Manchester) por tiempo limitado. Se anima a los jugadores a que se acerquen antes de que sea demasiado tarde y a que estén atentos a las ubicaciones y otras formas de jugar.

Esta iniciativa continúa con la ambición de Carlsberg de brindar mayor acceso a las mejores experiencias, identificando las barreras que se interponen y ofreciendo al público acceso a lo mejor. Como parte de su patrocinio del fútbol de selecciones nacionales de la UEFA y la UEFA EURO 2028™, Carlsberg seguirá derribando barreras y brindando a los aficionados mayor acceso a lo mejor del deporte rey.

Notas para los redactores

Investigación realizada en junio de 2026 por 3Gem en nombre de Carlsberg, utilizando 10.000 encuestados repartidos por Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, India y China, dentro de la población general de 18 años o más.

Acerca de Carlsberg Group:

Fundado en 1847 por el cervecero J.C. Jacobsen, Carlsberg Group es uno de los grupos cerveceros líderes en el mundo, con una atractiva cartera de marcas de cerveza y otras bebidas. Con más de 37.000 empleados y presencia en más de 150 mercados, el grupo tiene como propósito elaborar cerveza para un presente y un futuro mejores. Hacer negocios de manera responsable y sostenible respalda ese propósito e impulsa los esfuerzos para generar valor para los accionistas y la sociedad. Para obtener más información, visite la página web carlsberggroup.com

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