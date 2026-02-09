El Carnaval más veneciano se sienta a la mesa en Ginos

Menú Carnaval de Ginos - Ginos

Durante el mes de febrero, Ginos invita a vivir Carnaval, su celebración estrella, de una forma muy especial: con un Menú exclusivo de Carnaval disponible hasta el 22 de febrero y divertidas animaciones venecianas y espectáculos de arlequines para toda la familia. Además, el 14 de febrero, los niños que acudan disfrazados y acompañados de un adulto que disfrute del Menú de Carnaval, podrán celebrar con un menú infantil gratuito, convirtiéndose en los verdaderos protagonistas de esta experiencia

Madrid, 9 de febrero de 2026.- Carnaval es, año tras año, una de las celebraciones más emblemáticas de Ginos. Por ello, durante todo el mes y en colaboración con la marca italiana de cerveza Peroni, la marca invita a disfrutar en familia de su exclusivo Menú de Carnaval, así como de un menú infantil gratuito el sábado 14 de febrero para los más pequeños que se atrevan a ir disfrazados, acompañados de un adulto que disfrute de un Menú de Carnaval. Todo esto junto a animaciones de inspiración veneciana que tendrán lugar en varios restaurantes de la capital, transformando sus establecimientos en un verdadero baile de máscaras.



El protagonista de la celebración es el nuevo Menú de Carnaval de Ginos, disponible hasta el 22 de febrero. Una propuesta que incluye una copa de Lambrusco de cortesía, entrantes para compartir, como las Piadine o Croquetón di Lasagne alla Bolognese, y una selección de platos principales entre los que destacan pastas como los Fettucine Pirata o pizzas tan irresistibles como la 5 Formaggi. El menú incluye, además, una bebida por persona y un postre a compartir, con clásicos como el Tiramisú o el Cioccolatissimo.



Pero eso no es todo porque, pensando también en los más pequeños, Ginos ofrecerá el próximo sábado 14 de febrero un menú infantil gratuito a todos los niños que acudan disfrazados, acompañados de un adulto que disfrute de un Menú de Carnaval, convirtiendo el plan en una celebración perfecta para toda la familia.



Por si fuera poco, y como ya es tradición, Ginos continúa consolidándose como el place to be para quienes buscan celebrar esta fecha con un toque de magia y mucho entretenimiento. De esta manera, en varios restaurantes* seleccionados de Madrid, los comensales podrán ser testigos del glamour de los trajes tradicionales venecianos, sumergiéndose en el auténtico ambiente de la icónica ciudad. Todo ello en horario de comidas, los días 14, 15, 21 y 22 de febrero. Sin duda, el plan perfecto para todos los que quieran vivir este Carnaval de una forma diferente sin renunciar a la tradición.



Este Carnaval se vive por todo lo alto en Ginos, una cita veneciana imprescindible para toda la familia donde la gastronomía, la diversión y la fantasía se unen para crear recuerdos inolvidables.



*Animaciones Venecianas los días 14 de febrero en Nassica, Equinoccio, Parque Sur, Palacio de Hielo y Parque Corredor; 15 de febrero en Heron City, Alcalá Magna, La Gavia, Plaza Norte y La Vaguada; 21 de febrero en Nassica, Equinoccio, Alcalá Magna, Parque Sur y Palacio de Hielo; y 22 de febrero en Tres Aguas, Plaza Norte, Parque Corredor, La Vaguada e Isla Azul. Además, el Espectáculo de Arlequines tendrá lugar los días 14 y 21 de febrero en Alcalá 23, Gran Vía y Princesa; el 15 de febrero en Alcalá 200, Doctor Esquerdo y Bustamante; y el 22 de febrero en Ribera de Curtidores y Méndez Álvaro.

