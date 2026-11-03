Carol Sepúlveda impulsa la proyección internacional de artistas españoles desde Madrid con The Global Art - Carol Sepúlveda

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 3 de noviembre de 2026.- El arte contemporáneo combina hoy la labor expositiva con nuevas formas de colaboración entre artistas, empresas e instituciones. En este escenario trabaja The Global Art, una empresa dedicada al arte plástico que representa a nuevo talento y lo proyecta a nivel internacional. Su actividad abarca la representación de artistas, la consultoría, la curaduría y la dirección artística. Bajo la dirección de su fundadora, Carol Sepúlveda, la compañía desarrolla proyectos de arte contemporáneo en Madrid con un enfoque moderno, dinámico y global que combina criterios estéticos y éticos.

Representación artística y consultoría

La labor principal de The Global Art consiste en gestionar y proyectar internacionalmente la carrera de artistas españoles, en su mayoría madrileños, como Jaime Monge, Claudia Alonso-Allende, Anna Barrachina, Victoria de Liñán o Sol Felpeto. La empresa trabaja con representación en exclusividad mundial, un modelo que le permite planificar la trayectoria de cada creador y coordinar su presencia en distintos mercados. Entre sus coleccionistas habituales figuran nombres como Jeff Bezos o el Museo Jumex, junto a otras colecciones privadas e institucionales.

Servicios de consultoría

La compañía ofrece consultoría para proyectos audiovisuales, empresas y gestión cultural, desde la selección de obra hasta la dirección artística de espacios o producciones.

Galerías, eventos y comunidad

La empresa cuenta con dos galerías en Madrid, una en el barrio de las Letras y otra en Chamberí. Además, organiza eventos a los que es posible inscribirse a través de su web, ofrece una newsletter con novedades y dispone de un área de acceso para prensa y profesionales del sector.

Carol Sepúlveda, fundadora del proyecto

Carol Sepúlveda nació en 1970 y su perfil reúne distintas facetas del sector cultural: ejerce como galerista y gestora cultural, y escribe sobre arte en el diario La Razón y en la revista Avenue, además de colaborar con otras publicaciones.

Formación y trayectoria

Cuenta con formación en Economía, Negocios y Dirección de Empresas Audiovisuales por IE Business School y con una larga experiencia en la gestión de talento en distintas áreas de la cultura. Su trayectoria incluye la dirección de proyectos vinculados a la responsabilidad social y la transformación digital, así como colaboraciones con entidades como la Fórmula 1 o el Ayuntamiento de Madrid.

Arte con impacto social

El componente ético del proyecto se concreta en su colaboración permanente con la Global Gift Foundation, a través de la cual la compra de obras se vincula a una causa solidaria.

Compromiso social

The Global Art reúne en una misma estructura la representación de artistas, la gestión de galería y la consultoría, con el objetivo de acercar el arte contemporáneo a nuevos públicos y contextos. La trayectoria de Carol Sepúlveda en la gestión cultural, la crítica y la transformación digital define una propuesta en la que la creación artística, la colaboración empresarial y el compromiso social avanzan de forma conjunta. Más información en hola@theglobalartcompany.eu y en Instagram, en @theglobalartco

Contacto

Emisor: The Global Art

Contacto: The Global Art

Email de contacto: hola@theglobalartcompany.eu