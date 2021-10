Carrier adquiere Cavius, una empresa innovadora de alarmas residenciales

La adquisición estratégica amplía la oferta de Hogares Saludables de Carrier y refuerza su cartera de productos interconectados de seguridad e incendios

PALM BEACH GARDENS, Fla., 19 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Carrier Global Corporation (NYSE:CARR) proveedor líder mundial de soluciones saludables, seguras, sostenibles e inteligentes para la construcción y la cadena de frío, ha adquirido Cavius, una innovadora empresa danesa de alarmas residenciales que ofrece una gama completa de alarmas de humo, calor, inundación y monóxido de carbono. Cavius es pionera en el avance de las alarmas, incluida la invención de la alarma de humo fotoeléctrica más pequeña del mundo, que se distingue por su premiado microdiseño aprobado en Europa. Cavius reforzará las soluciones de seguridad contra incendios residenciales de Carrier Fire & Security en Europa, que incluye productos líderes de Kidde.

"La adquisición de Cavius, combinada con la fuerza del mercado de Kidde, acelerará nuestra línea de innovación, hará crecer nuestra oferta de seguridad doméstica interconectada y reforzará nuestros canales de clientes profesionales y minoristas", dijo Jurgen Timperman, presidente de Carrier Fire & Security. "Los productos ampliamente atractivos de Cavius junto con la presencia geográfica de Carrier también proporcionarán oportunidades únicas para expandirse en nuevos territorios en toda Europa con el potencial de una mayor expansión global en regiones clave como Asia".

Kidde es un líder mundial en el sector de la protección contra incendios y ofrece una gama completa de productos esenciales para la seguridad del hogar, como alarmas de humo y monóxido de carbono, extintores y mantas ignífugas.

La adquisición de Cavius refuerza la gama de Hogares Saludables de Carrier en Europa, Australia y Nueva Zelanda con nuevos productos de diseño exclusivo que llegarán a un grupo de consumidores cada vez más numeroso que busca tecnologías de seguridad doméstica interconectadas de alta calidad.

"Estamos muy contentos de unirnos a Carrier y compartir el compromiso mutuo de hacer del mundo un lugar más seguro para vivir", dijo Glenn Højmose, consejero delegado de Cavius. "Juntos seguiremos proporcionando las mejores ofertas innovadoras y diferenciadas de su clase. También esperamos unir fuerzas para dar forma al futuro de los hogares saludables y llevar nuestras soluciones a más consumidores en todo el mundo".

Los términos de la transacción no fueron revelados.

