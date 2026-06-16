Cartagena Puerto de Culturas; el modelo de ciudad-museo mediterránea que se reserva online - Cartagena Puerto de Culturas

(Información remitida por la empresa firmante)

Cartagena, 16 de junio de 2026.- La transformación de los destinos culturales más avanzados ya no depende únicamente de la riqueza de su patrimonio, sino también de la capacidad para hacerlo accesible, comprensible y fácil de disfrutar. La tendencia actual apuesta por modelos que integran conservación, innovación y experiencia de visita bajo una gestión profesional capaz de responder a las nuevas demandas del viajero cultural.

En esta línea, Cartagena Puerto de Culturas se ha consolidado como uno de los mejores ejemplos de ciudad-museo mediterránea en España. Su red de museos, yacimientos arqueológicos y transportes turísticos permite recorrer más de 3.000 años de historia de manera ordenada, cómoda y atractiva, con la posibilidad de planificar y reservar online entradas, actividades y abonos combinados desde una única plataforma oficial.

La propuesta se adapta tanto al turismo patrimonial como a familias, grupos organizados o viajeros interesados en las escapadas urbanas, facilitando la organización de itinerarios personalizados para diferentes tipos de estancia. Esta visión global ha convertido a Cartagena en un referente nacional en la gestión y difusión del patrimonio histórico, con la posibilidad de comprar entradas y abonos online desde la plataforma oficial.

Una ciudad-museo que conecta siglos de historia en una única experiencia

El principal valor de Cartagena Puerto de Culturas reside en haber convertido el patrimonio histórico de la ciudad en un producto cultural cohesionado y fácilmente accesible. Lejos de plantear visitas aisladas, la entidad articula una experiencia integrada que conecta distintos periodos históricos mediante una amplia red de recursos patrimoniales y servicios turísticos.

La Muralla Púnica permite descubrir la fundación de Qart Hadast por Asdrúbal en el siglo III a.C.; el Augusteum acerca al visitante al esplendor de la Cartagena romana; el Museo Foro Romano Molinete abre las puertas a uno de los mayores parques arqueológicos urbanos de España; mientras que espacios como la Casa Museo Isaac Peral o el Castillo de la Concepción completan un recorrido que atraviesa más de tres milenios de historia.

A ello se suman el Barco Turístico, el Bus Turístico y el Ascensor Panorámico, elementos que facilitan los desplazamientos y favorecen una visita cómoda y estructurada. El conjunto se complementa con visitas guiadas, actividades familiares, talleres educativos, rutas temáticas, experiencias teatralizadas y propuestas culturales diseñadas para públicos diversos durante todo el año.

Este modelo responde a una estrategia sostenida de recuperación, conservación y puesta en valor del patrimonio impulsada desde la gestión pública, permitiendo que la historia forme parte activa del desarrollo cultural, social y turístico de la ciudad.

Digitalización, planificación inteligente y turismo sostenible como ejes de crecimiento

Uno de los avances más relevantes incorporados por Cartagena Puerto de Culturas es la digitalización integral de la experiencia de visita. A través de la plataforma oficial puertodeculturas.cartagena.es, los usuarios pueden planificar su estancia, consultar recursos disponibles, reservar actividades, adquirir entradas individuales y contratar abonos combinados desde un único espacio digital.

Este salto cualitativo facilita evitar colas, optimizar el tiempo en destino y construir itinerarios personalizados adaptados a diferentes necesidades, ya sea para visitas de 48 horas, puentes festivos o vacaciones de mayor duración. La planificación previa favorece además una experiencia más eficiente y organizada, tanto para visitantes individuales como para grupos.

La digitalización se integra dentro de una estrategia más amplia orientada a fortalecer la profesionalización de la oferta turística y cultural. Al mismo tiempo, contribuye a distribuir de forma equilibrada los flujos de visitantes entre los distintos recursos gestionados por la entidad, favoreciendo la desestacionalización y promoviendo un modelo de turismo sostenible alineado con las tendencias actuales de los destinos culturales europeos.

Gracias a esta combinación de patrimonio, innovación y gestión eficiente, Cartagena Puerto de Culturas continúa reforzando el posicionamiento de Cartagena como una ciudad capaz de generar valor cultural, dinamización económica e impacto social positivo a través de un modelo turístico sostenible y de largo recorrido.

Contacto

Emisor: Cartagena Puerto de Culturas

Contacto: Cartagena Puerto de Culturas

Número de contacto: (+34) 968 500 093