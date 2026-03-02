La cartera SuperPoD de Huawei crea una nueva opción para la informática global en el MWC Barcelona 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el MWC Barcelona 2026, Huawei presenta al mercado global su último producto SuperPoD, el Atlas 950 SuperPoD, el TaiShan 950 SuperPoD y una serie de soluciones informáticas. Esto representa la última apuesta de la compañía por el código abierto y la colaboración abierta con el objetivo de construir una base informática resiliente y crear una nueva opción a escala mundial.

La innovación tecnológica construye una base informática resiliente

Con la rápida evolución de las tecnologías de IA y los modelos que ahora utilizan billones de parámetros, la IA agéntica está comenzando a penetrar en los procesos de producción esenciales de muchas industrias. Esto está impulsando la demanda de mayor escalabilidad computacional y menor latencia. Sin embargo, estos modelos masivos están fuera del alcance del escalamiento horizontal convencional; los clústeres más grandes suelen sufrir una menor utilización y frecuentes interrupciones del entrenamiento.

Huawei ha abordado estos desafíos con su innovadora interconexión UnifiedBus para SuperPoD. La revolucionaria arquitectura del sistema "clúster + SuperPoD" está diseñada a medida para las crecientes demandas informáticas y para impulsar el progreso de la IA. En el MWC, Huawei presentó sus últimas ofertas de SuperPoD a nivel mundial, incluyendo el Atlas 950 SuperPoD y el Atlas 850E. Basados en UnifiedBus, estos productos son ideales para una amplia gama de escenarios de entrenamiento e inferencia de IA. El Atlas 950 SuperPoD, por ejemplo, conecta hasta 8192 NPU mediante UnifiedBus, ofreciendo un ancho de banda ultraalto, una latencia ultrabaja y un direccionamiento de memoria unificado. Funciona como un único ordenador lógico para el aprendizaje, el razonamiento y el procesamiento.

Huawei también exhibe TaiShan 950 SuperPoD, el primer SuperPoD de computación de propósito general de la industria, junto con servidores de última generación como TaiShan 500 y TaiShan 200. Estos ofrecen opciones informáticas flexibles para cargas de trabajo informáticas en una escala de alta a baja intensidad.

El código abierto y la colaboración abierta fomentan un ecosistema simbiótico

Huawei continúa impulsando el código abierto y los sistemas abiertos con el objetivo de impulsar la innovación de los desarrolladores y la prosperidad del ecosistema. La compañía desempeña un papel fundamental en el desarrollo de openEuler, que se ha consolidado rápidamente como una de las comunidades de sistemas operativos de código abierto líderes a nivel mundial. Huawei ha abierto completamente su arquitectura de computación heterogénea CANN. Mediante el desacoplamiento por capas, todos los componentes de software —desde bibliotecas de operadores y de aceleración hasta computación gráfica y lenguajes de programación— están disponibles abiertamente para los desarrolladores. CANN también apoya a comunidades y proyectos de código abierto, como Triton, TileLang, PyTorch, vLLM y verl, lo que facilita notablemente la accesibilidad y la eficiencia de los desarrolladores.

A medida que la inteligencia transforma las industrias, Huawei sigue dedicado a construir una base informática resistente y un ecosistema simbiótico para crear una nueva opción para la era de la IA.

