CAS anuncia una colaboración con Novartis para impulsar la informática de reacciones preparada para la IA

(Información remitida por la empresa firmante)

Los investigadores obtendrán una base integrada de datos sintéticos y una plataforma avanzada de búsqueda personalizada para facilitar el descubrimiento y el análisis de datos de reacciones

COLUMBUS, Ohio, 29 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- CAS, una división de la American Chemical Society, anunció hoy una colaboración con Novartis Biomedical Research centrada en mejorar la accesibilidad a los datos de reacciones y en apoyar la investigación impulsada por inteligencia artificial. La iniciativa aprovechará la experiencia única de CAS en la curación de datos científicos y su tecnología inteligente orientada a la ciencia para ofrecer a los investigadores de Novartis un acceso integrado y con capacidad de búsqueda tanto a datos propios de reacciones experimentales como a más de 160 millones de reacciones curadas por científicos, procedentes de la prestigiosa CAS Content Collection™.

La investigación científica genera datos valiosos sobre reacciones que se almacenan en diversos sistemas y repositorios de investigación, tales como cuadernos de laboratorio electrónicos, informes, unidades de red compartidas y plataformas de socios. Consolidar la información proveniente de estas fuentes permite a los investigadores descubrir, acceder y analizar de manera más eficiente los datos de reacciones en toda la organización de investigación. Un elemento fundamental para esta colaboración es la aplicación de los servicios de transformación de datos de CAS —a través de CAS Intelligence HubSM— para organizar y estandarizar la amplia colección de datos de reacciones experimentales de Novartis, facilitando así el acceso a estos valiosos activos de información para la investigación computacional, el aprendizaje automático y las aplicaciones de inteligencia artificial.

"Esta emocionante colaboración refleja la importancia fundamental de contar con una infraestructura sólida de datos científicos, junto con tecnología y experiencia especializadas, para facilitar los flujos de trabajo de descubrimiento de fármacos actuales, que evolucionan rápidamente", afirmó Tim Wahlberg, presidente interino de CAS. "Nos complace ampliar nuestra duradera relación con Novartis para ayudar a convertir estos datos en un recurso más accesible, valioso y listo para la IA".

Como parte de este proyecto, CAS también colaborará con Novartis para desarrollar una plataforma de descubrimiento personalizada basada en la arquitectura de CAS SciFinder. Esta plataforma está diseñada para permitir a los investigadores de Novartis buscar, analizar y realizar referencias cruzadas entre sus datos internos de reacciones (enriquecidos) y los datos de CAS de manera simultánea. Al abordar el desafío persistente de realizar búsquedas eficientes e integrales que combinen datos internos y externos, esta iniciativa sienta además las bases para futuras capacidades de la plataforma de CAS, incluidas las de los grandes modelos de lenguaje y la IA agente.

Acerca de CAS

CAS conecta el conocimiento científico mundial para acelerar avances que mejoran vidas. Somos el socio de inteligencia de datos científicos que impulsa a innovadores de todo el mundo a aprovechar el potencial de la IA y obtener resultados tangibles. CAS desarrolla la mayor colección de datos del mundo curados por científicos. Esta base sustenta nuestra cartera de plataformas de información científica inteligente y se integra en los flujos de trabajo de I+D para facilitar la toma de decisiones con mayor confianza y predicciones fiables. Como pionera en la convergencia de datos científicos y descubrimientos impulsados por IA, CAS proporciona a los líderes de los sectores de ciencias de la vida, química y ciencia de materiales las capacidades y la experiencia únicas necesarias para lograr una innovación transformadora. CAS es una división de la American Chemical Society. Conéctese con nosotros en cas.org.

Contactos para los medios

Peter Carlton Director sénior de comunicaciones de CAS CAS-PR@cas.org

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