CAS anuncia a los futuros líderes de CAS 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

Este programa global capacita a científicos jóvenes y destacados con habilidades de liderazgo para dar forma al futuro de la ciencia

COLUMBUS, Ohio, 19 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- CAS, una división de la Sociedad Química Estadounidense (ACS) especializada en la gestión del conocimiento científico, se complace en anunciar a los Futuros Líderes CAS™ de 2026. Seleccionados entre un grupo competitivo de solicitantes internacionales, esta nueva generación de científicos jóvenes realiza investigaciones en áreas como la quimioinformática, la biología sintética y la ciencia de los materiales.

Los participantes asistirán a talleres de liderazgo y desarrollo profesional, aprenderán sobre mentoría de líderes de la industria, participarán en debates científicos y establecerán contactos con otros científicos durante el programa presencial en agosto.

Nos enorgullece apoyar a los científicos jóvenes que desean fortalecer sus habilidades de liderazgo y comunicación. El gran interés en el programa de este año refleja el valor que los científicos otorgan al desarrollo de capacidades que amplifiquen su impacto en sus respectivos campos, afirmó Peter Carlton, director del programa CAS Future Leaders.

CAS Future Leaders 2026:

Jeanette A. Adjei, University of California, Merced

Ashton Aleman, Stanford University

Jusung An, University of Illinois at Urbana-Champaign

Juliana Rodriguez Antonio, Southern Methodist University

Lucas Attia, Massachusetts Institute of Technology

Alicia Battaglia, University of Toronto

Isabela Alves de Albuquerque Bessa, Universidade Federal Fluminense

Shinhyeong Choe, Korea Advanced Institute of Science and Technology

Marcel Roy Domalanta, North Dakota State University

Blaine Fiss, Dalhousie University

Adrián de la Fuente Ballesteros, Leuphana University

Anthony Griffin, University of Southern Mississippi

Ainoa Guinart Planellas, ETH Zürich

Tarisha Gupta, Indian Institute of Technology Gandhinagar

Anjali Gurajapu, California Institute of Technology

Hannah Holmes, Stanford University

Scarlet Hopkins, Griffith University

Maggie Horst, University of California, San Francisco

Nishu Kanwa, Radboud University

Daniel Krajovic, Massachusetts Institute of Technology

Kaitlin Landy, University of Chicago

Valeria Belén López Cervantes, Universidad Nacional Autónoma de México

Kenneth Lopez Perez, University of Florida

Guanyu Lu, Northwestern University

Andrés Merino-Restrepo, University of Alberta

Racchana Ramamurthy, McGill University

Alicia Robang, Weill Cornell Medicine

Humphrey Sam Samuel, Emory University

Nitesh Sanghai, University of Manitoba

Yohei Tanifuji, Keio University

Vishal Yadav, Pennsylvania State University

El programa de dos semanas ofrecerá a los participantes una visión exclusiva de las operaciones de CAS y de cómo la organización transforma el conocimiento científico en inteligencia práctica para organizaciones innovadoras. Los participantes tendrán la oportunidad de presentar sus investigaciones en la conferencia ACS Otoño 2026 en Chicago, Illinois, y recibirán una membresía de tres años en la ACS.

Me siento realmente honrado de unirme a la promoción 2026 de Futuros Líderes de CAS junto a un grupo extraordinario de científicos. Este programa es una oportunidad increíble para forjar conexiones valiosas, crecer como líder humanista y potenciar la investigación impulsada por la curiosidad que hace avanzar la ciencia, creando un impacto positivo en la vida de las personas, explicó Nitesh Sanghai, de la University of Manitoba.

Además de los participantes presenciales, CAS ofrece programas virtuales y apoyo profesional a otros científicos excepcionales a través de la iniciativa CAS Future Leaders Top 100. El desarrollo de líderes científicos capacitados y seguros de sí mismos es fundamental para la misión de CAS de impulsar avances científicos que mejoren la vida de las personas.

Para obtener más información sobre los CAS Future Leaders 2026, visite la página web www.cas.org/about/futureleaders.

Acerca de CAS

CAS conecta el conocimiento científico mundial para acelerar los avances que mejoran vidas. Capacitamos a los innovadores globales para navegar eficientemente por el complejo panorama de datos actual y tomar decisiones con confianza en cada fase del proceso de innovación. Como especialistas en gestión del conocimiento científico, nuestro equipo crea la mayor colección autorizada de datos científicos curados por humanos del mundo y proporciona soluciones de información, servicios y experiencia esenciales. Científicos, profesionales de patentes y líderes empresariales de diversos sectores confían en CAS para descubrir oportunidades, mitigar riesgos y desbloquear el conocimiento compartido, de modo que puedan pasar de la inspiración a la innovación más rápidamente. CAS es una división de la American Chemical Society. Conéctese con nosotros en la página web sita en cas.org.

Contacto para medios:

Joe SinghResponsable sénior de comunicacionesCas-PR@cas.org

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