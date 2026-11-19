La casa sin barrer de la vivienda en España - Spainhouses.net

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de noviembre.- España acumula un déficit de 750.000 viviendas, según el Banco de España. En 2025 se terminaron 91.896 viviendas, un 9 % menos que el año anterior, mientras se formaban alrededor de 240.000 nuevos hogares. Este contexto plantea importantes desafíos para el acceso a la vivienda y el funcionamiento del mercado inmobiliario. En este escenario, Spainhouses.net, portal especializado en el mercado inmobiliario español, ofrece una plataforma para consultar la oferta de viviendas y conectar a compradores, vendedores y profesionales del sector.

Por su parte, el Gobierno ha convalidado el decreto que incluye el préstamo ICO Tu Casa, de hasta 50.000 euros para facilitar la entrada de la primera vivienda, el límite a la compra especulativa por parte de fondos y grandes tenedores y el blindaje frente a los desahucios de personas vulnerables.

A pocos días de las elecciones generales del 29 de noviembre, provocadas en gran medida por la crisis de la vivienda, se quiere analizar, de forma objetiva, qué frena la oferta de vivienda en España y de quien depende.

Seis atascos frenan la vivienda en España y cada uno tiene su responsable

Planes urbanísticos sin actualizar ni ejecutar (ayuntamientos y comunidades autónomas). El 71% de los municipios no ha modificado su Plan General desde 2008. De lo previsto, se ejecuta el 28 % en Sevilla, el 35 % en Madrid y Málaga y el 46 % en Zaragoza.

Una Ley del Suelo que no llega a aprobarse (Gobierno y Congreso). La reforma ha decaído varias veces en el Congreso.

(Gobierno y Congreso). La reforma ha decaído varias veces en el Congreso. Plazos de tramitación muy largos (ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado). Urbanizar suelo puede llevar más de diez años. De la licencia a la entrega pasan 36 meses.

(ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado). Urbanizar suelo puede llevar más de diez años. De la licencia a la entrega pasan 36 meses. Sin conexión eléctrica no hay licencia (Estado y M. de Transición Ecológica). Cerca del 75% de los nudos de la red está saturado, justo en la actividad residencial.

(Estado y M. de Transición Ecológica). Cerca del 75% de los nudos de la red está saturado, justo en la actividad residencial. Dinero municipal parado (Estado - Ley de Haciendas Locales y ayuntamientos). Los ayuntamientos tienen 40.000 millones de euros bloqueados en depósitos.

(Estado - Ley de Haciendas Locales y ayuntamientos). Los ayuntamientos tienen 40.000 millones de euros bloqueados en depósitos. Faltan trabajadores cualificados (Estado, comunidades autónomas y empresas). El 63% de las empresas del sector tiene problemas de personal (no encuentra, + 45 años).

Lo que cuesta no hacer nada

Seis adultos nuevos por cada vivienda nueva: entre 2023 y 2026 (provisional) la población de 18 años o más crece entre 564.000 y 592.000 personas al año, mientras el parque suma en torno a 95.000 viviendas al año.

Precios en aceleración: En 2025 el valor tasado subió un 11,2 % y en el segundo trimestre de 2026 se sitúa en 2.355 euros por metro cuadrado, un 12,5 % más que un año antes.

Menos propietarios jóvenes: del 41 % en 2007 al 22 % en 2025.

Principales propuestas en materia de vivienda

Entre las medidas planteadas en el debate público sobre vivienda destacan las siguientes:

Construcción de un millón de viviendas en cuatro años, avales públicos de hasta el 95-100 % de la hipoteca para jóvenes, reducción del IVA al 4 % en la vivienda nueva para menores de 35 años, aplicación del silencio administrativo positivo a los 90 días en las licencias y aprobación de una nueva Ley del Suelo.

Préstamos ICO sin intereses de hasta 50.000 euros para facilitar la entrada de la primera vivienda y un Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 dotado con 7.000 millones de euros, financiado en un 60 % por el Estado y un 40 % por las comunidades autónomas.

Destinar 2.000 millones de euros a la compra de viviendas ya existentes por parte del sector público y establecer restricciones a la adquisición de viviendas por parte de fondos de inversión.

Impulsar la vivienda social mediante criterios de prioridad nacional, liberalizar suelo, eliminar el IVA en la compra de la primera vivienda, recuperar la deducción del IRPF por vivienda habitual y aplicar una bonificación del 100 % a las donaciones familiares destinadas a su adquisición.

Las ayudas a la compra, como las reducciones del IVA y del IRPF, los avales públicos y los préstamos ICO, dependen principalmente de la Administración estatal.

Por su parte, los principales obstáculos relacionados con la oferta —como el planeamiento urbanístico, la concesión de licencias y la disponibilidad de suelo— corresponden fundamentalmente a los ayuntamientos y las comunidades autónomas.

Málaga y la Costa del Sol

El ejemplo de las viviendas en la provincia de Málaga: los ayuntamientos gestionan licencias y planeamiento; la Junta de Andalucía, la ordenación del suelo y la vivienda protegida; el Estado, la Ley del Suelo. El resultado, según el Ministerio de Vivienda y el INE:

El metro cuadrado ha subido un 108 % entre el segundo trimestre de 2015 y el de 2026 (de 1.481 a 3.084 euros), frente al 59 % España.

entre el segundo trimestre de 2015 y el de 2026 (de 1.481 a 3.084 euros), frente al 59 % España. Se construye la mitad que antes: 5.824 viviendas más al año entre 2021 y 2025 frente a 11.434 entre 2016 y 2020, con unos 10.600 hogares nuevos al año previstos entre 2026 y 2031.

5.824 viviendas más al año entre 2021 y 2025 frente a 11.434 entre 2016 y 2020, con unos 10.600 hogares nuevos al año previstos entre 2026 y 2031. Planeamiento a medio gas: la construcción de viviendas en la ciudad de Málaga se ha ejecutado el 35 % lo previsto.

Lo que dicen los expertos

El Banco de España y el sector coinciden en tres cosas, con independencia de quién gobierne después del 29-N:

Ejecutar más rápido el suelo ya planificado.

Densificar donde hay demanda (Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Zaragoza y Sevilla).

(Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Zaragoza y Sevilla). Un marco fiscal y legal estable (la inversión en vivienda se planifica a 10 o 15 años vista).

Los indicadores que habrá que vigilar son los mismos gobierne quien gobierne: cuántas viviendas se terminan frente a los 240.000 hogares que se forman al año, cuántas son protegidas y cuantos años de sueldo cuesta comprar un piso.

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