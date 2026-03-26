Casa del Libro abre sus puertas en Miramar con más de 12.500 títulos para los lectores

El centro comercial Miramar ha inaugurado este jueves la Casa del Libro, una de las cadenas de librerías más grandes de España. - CC MIRAMAR

(Información remitida por la empresa firmante)

Con esta nueva apertura, Miramar no solo refuerza su apuesta comercial, sino que pone en valor las propuestas culturales para el público visitante amante de la lectura

La apertura sumará seis nuevos puestos de trabajo y acercará al público secciones como ‘Literatura Infantil’, ‘Books in English’ o la categoría de ‘Comic y Manga’

Fuengirola (Málaga), 26 marzo de 2026.- El centro comercial Miramar ha inaugurado este jueves la Casa del Libro, una de las cadenas de librerías más grandes de España que cuenta con más de 12.500 títulos. Entre su amplio catálogo, el espacio ofrece opciones orientadas a las nuevas generaciones, obras de ‘Literatura Infantil’, categorías como ‘Comic y Manga’ o una sección de ‘Books in English’, dando respuesta a una cosmopolita Fuengirola.

Ubicado en el centro comercial Miramar en Planta Baja junto a Mayoral y frente al operador de cosmética Kiko Milano, el nuevo espacio se presenta bajo el “modelo compact” pensado para ofrecer una experiencia de compra ágil y moderna. El catálogo de libros a disposición de los consumidores ha sido seleccionado “con mimo” y desde Casa del Libro reconocen que la apertura representa “nuestro compromiso cultural con los lectores y nuestra estrategia de expansión nacional”.

Sandra Iglesias, responsable de marketing de Miramar, da la bienvenida a este espacio reconociendo el compromiso con la cultura. “Estamos realmente contentos con la llegada de Casa del Libro. No es una apertura más, implica un compromiso en firme con la cultura, el fomento de la lectura y una experiencia para el visitante en nuestro espacio comercial”. Desde el centro comercial malagueño apuntan que con esta firma “se refuerza la apuesta comercial de Miramar ofreciendo propuestas de valor para los visitantes”, apunta Iglesias.

Esta apertura favorece el talento y el empleo local; la librería Casa del Libro del Centro Comercial Miramar contará con un equipo de seis profesionales de la zona. Profesionales expertos preparados para ofrecer asesoramiento personalizado en las compras de los visitantes. Aprovechando esta apertura, el centro comercial Miramar lanza un nuevo sorteo en redes sociales de dos tarjetas regalo valoradas en veinticinco euros cada una. Los premiados podrán buscar su próxima aventura a través de los libros haciendo uso de la tarjeta regalo.

Con Casa del Libro en el Centro Comercial Miramar, la cadena de consolida su presencia en Andalucía, con un total de once establecimientos repartidos entre Málaga, Sevilla y Cádiz y alcanza las 75 librerías en toda España.

Sobre Miramar

Construido en el año 2004, Miramar cuenta con 50.000 metros cuadrados de superficie, que lo posicionan como uno de los centros comerciales más grandes de la Costa del Sol. El centro cuenta con 140 establecimientos distribuidos en dos plantas, un parking con 2.700 plazas y una terraza exterior de 10.000 metros cuadrados. Además, dispone de establecimientos de primer nivel como Primark, Carrefour, C&A, Sfera, H&M o grupo Inditex, y cuenta con una zona de restauración con los mejores restaurantes para disfrutar en familia, a los que se añaden 12 salas de cines Cinesur.

Enfocado en mejorar la experiencia de sus usuarios, Miramar ofrece una amplia variedad de servicios como parking gratuito, accesos especiales para personas con movilidad reducida, ludoteca infantil, retransmisión de deportes en pantalla gigante, sala de lactancia, y un punto de recarga eléctrico para móviles, entre otras funciones.

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