La Casa de Muñecas de Gabby llega por primera vez a Málaga de la mano del centro comercial Miramar - MIRAMAR

(Información remitida por la empresa firmante)

Meet and greet, zona de juegos, photocall o una fiesta infantil serán algunas de las actividades de un evento temático que comenzará este viernes y se extenderá hasta el próximo 20 de septiembre

Todos los participantes de las actividades formarán parte de un sorteo de un lote de productos oficiales de Gabby que se realizará una vez finalizado el evento

Fuengirola (Málaga), 7 de septiembre de 2026.- El universo de La Casa de Muñecas de Gabby llegará por primera vez a la provincia de Málaga de la mano del centro comercial Miramar de Fuengirola. Meet and Greet, zona de juegos, photocall o una fiesta infantil serán algunas de las actividades de un evento temático que comenzará este viernes y se extenderá hasta el próximo 20 de septiembre, con el objetivo de ofrecer planes para los más pequeños a la vuelta del verano.

Para celebrar la llegada de Gabby, los visitantes podrán conocerla y hacerse fotos con ella los días 4, 11 y 18 de septiembre, de 17:30 a 20:30 horas, en un Meet and Greet ubicado en la primera planta, junto al local de Primark. Tanto para acceder a esta acción como a las del resto del programa, los asistentes mostrarán el identificador de la App de Miramar al personal del evento.

El programa continuará con la puesta en marcha de una zona de juegos en la terraza del centro, en donde los niños podrán disfrutar de diversas actividades guiadas y jugar con productos oficiales de la popular serie infantil. Este espacio abrirá durante los fines de semana, en horario de 17:00 a 21:00 horas para los viernes, mientras que los sábados y domingos se ampliará con sesiones extendidas de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

Paralelamente, tendrá lugar una gincana familiar en la que los participantes deberán localizar una serie de letras ocultas en cada una de las cinco esculturas de los ‘gatitos mágicos’ repartidas por todo el centro. Aquellos que las reúnan todas, descubrirán la palabra secreta y se llevarán un regalo que podrán recoger en el punto de información habilitado para ello. Esta actividad estará disponible todos los días del evento en la planta baja, en horario de apertura del centro comercial.

Según ha explicado la directora de marketing de Miramar, Sandra Iglesias, “uno de los grandes objetivos del centro para este año ha sido el de ofrecer una variedad de planes familiares para desmarcarse como espacio referente en ocio y compras en la provincia, y por ello, ser pioneros a la hora de acoger un evento del universo de Gabby en Málaga es un gran paso para nosotros”. “Estos más de 15 días de diversión también irán dirigidos a amenizar la vuelta al cole de los más pequeños para que puedan vivir esta nueva etapa de la forma más divertida posible”.

Además de las actividades, el público podrá hacerse fotos con Gabby en un photocall situado en la planta alta que recreará el escenario de su casa de muñecas. Como colofón a las casi tres semanas consecutivas de ocio infantil, se realizará un sorteo de un lote de productos oficiales de Gabby entre todas las participaciones registradas de todas las actividades, por lo que los usuarios únicamente deberán escanear sus códigos QR para acreditarse.

Sobre Miramar

Construido en el año 2004, Miramar cuenta con 50.000 metros cuadrados de superficie, que lo posicionan como uno de los centros comerciales más grandes de la Costa del Sol. El centro cuenta con 140 establecimientos distribuidos en dos plantas, un parking con 2.700 plazas y una terraza exterior de 10.000 metros cuadrados. Además, dispone de establecimientos de primer nivel como Primark, Carrefour, C&A, Sfera, H&M o grupo Inditex, y cuenta con una zona de restauración con los mejores restaurantes para disfrutar en familia, a los que se añaden 12 salas de cines Cinesur.

Enfocado en mejorar la experiencia de sus usuarios, Miramar ofrece una amplia variedad de servicios como parking gratuito, accesos especiales para personas con movilidad reducida, ludoteca infantil, retransmisión de deportes en pantalla gigante, sala de lactancia, y un punto de recarga eléctrico para móviles, entre otras funciones.

Contacto prensa:

Leopoldo Eduardo Alonso Llofriu- 600 90 56 25

leopoldoalonso@europapress.es

Sandra Delgado- 600 90 50 85

sandradelgado@europapress.es

Virginia García- 679 17 79 45

virginiagarcia@europapress.es