El Cascanueces, Papá Noel y El Grinch protagonizan la segunda parte del programa navideño de Los Arcos

Los personajes más icónicos del cine, en compañía de Papá Noel y los Reyes Magos, aterrizan en el centro comercial Los Arcos con planes de ocio para diciembre y enero, en el marco de la segunda parte de su programación navideña. Musicales, shows en vivo o eventos con carácter solidario, serán algunos de los elementos destacados de una agenda que este año ofrece más de 16 actividades y se mantiene activa hasta el 5 de enero.

Papá Noel hará parada en Los Arcos este sábado 20 de diciembre para atender a todos los visitantes en su trono, escuchando sus deseos de Navidad y ofreciéndoles la posibilidad de sacarse una foto con él; todo ello, en horarios de 11:30 a 14:30 horas y de 17:00 a 21:00 horas. De forma consecutiva, el día 21 de diciembre tendrá lugar el pasacalle ‘Fantasyland’, a través del cual un grupo de diez personajes del cine infantil recorrerán el centro con música, color y un photocall final, de 18:30 a 19:30 horas.

Shows, espectáculos y comedia

La fiesta continuará el día 22 de diciembre, a las 19:30 horas, con la actuación de Yeyo Guerrero, quién protagonizará una comedia participativa en la que dará vida a un personaje excéntrico y carismático. Conocido por su teatro gestual o sus apariciones en series como Los hombres de Paco y Cuéntame cómo pasó, el actor no dejará indiferente a nadie durante su jornada en Los Arcos.

El 23 de diciembre, a las 18:30 horas, será el turno del villano más icónico de la Navidad, El Grinch, quién contará con un musical tributo en el que recorrerá un viaje de fantasía con el objetivo de entender el verdadero sentido de esta época del año. Tras ello, la música se mantendrá más viva que nunca con dos eventos consecutivos: un concierto lírico de Navidad, caracterizado por el uso de las cuerdas, el teclado y una elegante voz, a las 18:30 horas del 26 de diciembre; y el musical ‘El cascanueces’, que contará la historia de uno de los mayores clásicos de las Navidades.

Eventos para culminar el año

Uno de los eventos más llamativos del programa llegará el día 28 con ‘The Bubble Show’, una exhibición de burbujas gigantes con efectos de luz que ofrecerá a los participantes la posibilidad de hacerse una foto dentro de una de estas; en dos sesiones que tendrán lugar a las 12:30 y a las 18:30 horas. Para la realización de esta actividad, el escenario se ambientará para recrear un fondo marino repleto de criaturas acuáticas, música y acróbatas.

Para el día 29 de diciembre, a las 18:30 horas, el teatro ‘El Reino de la Navidad’ acercará a los más pequeños una historia navideña sobre las cartas de los Reyes Magos, con la señorita ‘Roselmeyer’ como protagonista. Un día después, el microteatro del cuento infantil ‘¿A qué sabe la luna’?’ continuará este ciclo cultural con una historia de aventuras protagonizada por un grupo de animales fantásticos, a las 12:30 horas, y por la tarde, los más pequeños se convertirán en los protagonistas de su propia historia a través de una gincana teatral que tendrá lugar a las 18:30 horas para despedir el año de forma única.

Dos eventos darán la bienvenida al año 2026 por todo lo alto. El día 2 de enero, a las 18:30 horas, las familias disfrutarán de la divertida historia ‘Hay un orangután en mi cuarto’, centrada en los valores y la amistad con personajes del mundo de la naturaleza como protagonistas. Tras ello, y justo antes de la celebración de las Cabalgatas, uno de los Reyes Magos acudirá al centro comercial para recibir las cartas de todos y sacarse fotos para el recuerdo, en dos sesiones que irán de 11:30 a 14:30 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

Los regalos de Navidad, grandes protagonistas

Los regalos navideños también tendrán un carácter solidario. Hasta el próximo 5 de enero, el centro mantendrá activo un punto en el que los visitantes podrán empaquetar sus regalos a cambio de un pequeño coste que irá íntegramente destinado a la labor de la Asociación Amama, referente en la lucha contra el cáncer de mama. A través de estas donaciones, los clientes contribuirán a prestar apoyo a las mujeres que sufren esta enfermedad y, al mismo tiempo, a promover la detección precoz de la misma. Una alianza que Los Arcos y Amama mantienen desde hace años, con la idea de unir ilusión y solidaridad en unas fechas tan señaladas.

En un mes en el que las familias aprovechan para comprar los regalos de Navidad, el centro ha creado un juego digital que premiará cada adquisición que se realice en cualquiera de sus tiendas. Accediendo al apartado ‘Carta a Santa’ de la app de Los Arcos, los visitantes podrán subir los tickets de sus compras para convertirlos en ‘cookies’ o puntos que les servirán para crear hasta tres listas con sus ‘regalos’ favoritos -productos de las tiendas de Los Arcos que deseen adquirir-, los cuales podrán canjear físicamente. La acción estará disponible hasta el próximo 24 de diciembre, y dos días después, el 26, se publicarán los resultados obtenidos.

En línea con su compromiso social con los barrios colindantes de la zona, Los Arcos colaborará un año más con la cabalgata del Distrito San Pablo-Santa Justa con la donación de más de 85.000 caramelos, contribuyendo así a una celebración que refuerza la convivencia vecinal y acerca la ilusión de estas fechas a cientos de familias del entorno.

Sobre Los Arcos

Los Arcos, propiedad de Castellana Properties y gestionado por Cushman & Wakefield, líder global en servicios inmobiliarios, desarrolla a lo largo del año distintas acciones sociales, ambientales y culturales a fin de mejorar su entorno. La realización en sus instalaciones de estas iniciativas forma parte de su responsabilidad social que persigue la mejora de la vida de los sevillanos.

Los Arcos se encuentra plenamente comercializado en su interior. Actualmente está inmerso en un ambicioso proyecto de reforma que persigue el objetivo de ampliar su oferta gastronómica y de ocio con 12 nuevos establecimientos de restauración, una bolera y la renovación de sus cines.

