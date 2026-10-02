(Información remitida por la empresa firmante)

- CaseBioscience se une al equipo que recibió hasta 7,3 millones de dólares de ARPA-H para impulsar la preservación ambiental de terapias celulares

FORT COLLINS, Colorado, 2 de octubre de 2026 /PRNewswire/ --CaseBioscience ha dado a conocer hoy su participación en un equipo multidisciplinario liderado por Likarda que ha recibido hasta 7,3 millones de dólares procedentes de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Salud (ARPA-H) a través de su programa de Sistemas de Bioestabilización (BoSS).

El programa BoSS tiene como objetivo llevar a cabo el impulso de nuevas tecnologías con el objetivo de producir, almacenar y transportar células a temperatura ambiente sin necesidad de refrigeración. Como afirma el equipo de BoSS, la meta es lograr que los medicamentos biológicos más avanzados sean tan fáciles de transportar y almacenar como la aspirina.

Dirigido por medio de Likarda, el equipo de Bioestabilización Ambiental Reversible (RAB) es uno de los tres únicos equipos seleccionados para el programa BoSS. El equipo reúne experiencia en ciencia de la conservación, biología celular, metabolismo celular, bioingeniería, inmunología, biología de células madre, formulación y fabricación.

Resumen del programa

Programa: ARPA-H Sistemas de Bioestabilización (BoSS)

ARPA-H Sistemas de Bioestabilización (BoSS) Proyecto: Bioestabilización ambiental reversible (RAB)

Bioestabilización ambiental reversible (RAB) Premio: Hasta 7,3 millones de dólares

Hasta 7,3 millones de dólares Equipo: CaseBioscience, Draper, CPSI Biotech, Fresenius Kabi, Likarda, MiNK Therapeutics y el Laboratorio Spencer de la Universidad de Colorado Boulder

CaseBioscience, Draper, CPSI Biotech, Fresenius Kabi, Likarda, MiNK Therapeutics y el Laboratorio Spencer de la Universidad de Colorado Boulder Objetivo: Desarrollar nuevos enfoques para el almacenamiento y transporte a temperatura ambiente de medicamentos celulares vivos, reduciendo la dependencia de la logística de la cadena de frío

Desarrollar nuevos enfoques para el almacenamiento y transporte a temperatura ambiente de medicamentos celulares vivos, reduciendo la dependencia de la logística de la cadena de frío Fase inicial: 15 meses, comenzando el 24 de septiembre de 2026

El equipo trabajará con el fin de reducir la dependencia de la cadena de frío mediante la integración de mecanismos fisiológicos especializados, estrategias novedosas de protección celular y enfoques de bioingeniería para desarrollar nuevos métodos de almacenamiento y transporte a temperatura ambiente de medicamentos celulares.

Puede disponer de más información sobre la participación de CaseBioscience en el programa ARPA-H BoSS y descubrir las últimas noticias y novedades de CaseBioscience.

Las terapias celulares han demostrado su potencial en la transformación del tratamiento del cáncer y otras enfermedades graves, pero su mayor accesibilidad sigue estando limitada, en parte, por la complejidad y el coste de la cadena de frío. Muchos productos basados en células necesitan disponer de terapias especializadas de conservación, almacenamiento y transporte con el fin de mantener su viabilidad y función. Las tecnologías capaces de estabilizar las células terapéuticas a temperatura ambiente podrían simplificar significativamente la distribución, reducir las barreras logísticas y contribuir a ampliar el acceso a estos medicamentos avanzados.

"El concepto de preservar células vivas en estado seco se lleva investigando durante más de dos décadas, pero su éxito se ha visto limitado debido a importantes barreras científicas y de ingeniería", afirmó el doctor John Baust, líder en el campo de la biopreservación y colaborador del proyecto con CPSI Biotech. "El programa BoSS de ARPA-H proporciona una oportunidad sin precedentes para abordar este problema desde múltiples perspectivas científicas y de ingeniería simultáneamente. De tener éxito, este trabajo podría representar un cambio de paradigma en la forma en que se preservan, almacenan y distribuyen los productos biológicos".

El programa también se basa en investigaciones con profundas raíces en el equipo científico de CaseBioscience. La doctora Lynda McGinnis, directora de I+D de CaseBioscience, fue pionera en la investigación inicial sobre el almacenamiento de esperma desecado hace más de dos décadas.

"Se trata de una gran oportunidad para retomar investigaciones que algunos de nosotros iniciamos en Boston hace 25 años", declaró la doctora McGinnis. "Es hora de un nuevo paradigma en la forma en que almacenamos y transportamos células para terapias clínicas e incluso para medicina reproductiva".

CaseBioscience aportará su experiencia en formulación de medios clínicos, biopreservación y metabolismo celular al desarrollo y evaluación de nuevos enfoques para la estabilización ambiental a largo plazo de células terapéuticas.

"Nos entusiasma formar parte de un programa que cuenta con la profundidad científica y los recursos necesarios que permite impulsar ideas que podrían hacer avanzar significativamente el campo", explicó el doctor Kevin Flynn, director científico de CaseBioscience. "Esta es una oportunidad para aportar nuestras capacidades a una colaboración excepcional, explorar lo que aún no ha sido posible y convertir ese potencial en progreso".

"Es un orgullo el hecho de que ARPA-H haya seleccionado a CaseBioscience para formar parte del programa BoSS. Este premio es un sólido reconocimiento a nuestra ciencia, nuestra tecnología de preservación y al equipo que la respalda. Lograr que las terapias con células vivas sean tan fáciles de almacenar y transportar como los medicamentos convencionales cambiaría radicalmente el acceso a ellas, y nos sentimos honrados de trabajar junto a un grupo de socios tan excepcional para alcanzar ese objetivo", destacó Ami Mezezi, cofundador y director general de CaseBioscience.

La primera fase del programa BoSS ya está en marcha, y el equipo de RAB ha comenzado sus esfuerzos de investigación y desarrollo colaborativos.

Acerca de CaseBioscience

CaseBioscience es una empresa de ciencias biológicas que desarrolla y fabrica medios de cultivo avanzados y soluciones de preservación para terapia celular, medicina regenerativa y tecnología de reproducción asistida. Combinando experiencia en biología celular, metabolismo celular, ciencia de la formulación y biopreservación, CaseBioscience desarrolla soluciones diseñadas para apoyar la salud, la consistencia y el rendimiento celular desde la investigación hasta las aplicaciones clínicas. La empresa opera bajo un sistema de calidad certificado según la norma ISO 13485:2016, con una planta de fabricación registrada ante la FDA y operaciones de investigación y desarrollo en Colorado. CaseBioscience también colabora con organizaciones biotecnológicas y farmacéuticas para desarrollar y fabricar medios de cultivo especializados y soluciones de preservación.

Si desea más información visite CaseBioscience.com.

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