Casi el 60% de trabajadores considera ser más efectivo en un entorno híbrido que en uno presencial

Esta es una de las principales conclusiones de la Encuesta de Satisfacción 2024 que ha realizado Cloudworks con el objetivo de conocer la opinión de los coworkers que desarrollan su actividad profesional en los espacios de la compañía. El 87% de los profesionales considera muy importante trabajar en un entorno que potencie la cultura empresarial y el sentido de comunidad, además, la sostenibilidad es otro aspecto relevante para la mayoría de ellos, al que Cloudworks como empresa B Corp

Desde 2020, el trabajo híbrido se consolidó como una de las mayores transformaciones del mundo laboral. Sin embargo, en los últimos meses se ha evidenciado un giro: cada vez más empresas multinacionales como Amazon, Google o IBM están solicitando un mayor grado de presencialidad con el objetivo de impulsar su la cultura corporativa, mejorar la productividad de sus empleados y aumentar la colaboración entre ellos. En este contexto, parece que el modelo de trabajo híbrido ha venido para quedarse, pero ¿qué buscan realmente los profesionales cuando eligen un espacio de trabajo flexible? Cloudworks, la empresa de coworking fundada en 2015 en Barcelona, ha elaborado su Encuesta de Satisfacción 2024 a los profesionales que hacen uso de sus espacios para conocer mejor cómo se sienten en el entorno laboral actual.



Así, preguntados por la eficacia de su trabajo, el 55% de los profesionales afirma que rinde mucho mejor en un entorno híbrido que en uno totalmente presencial, además el 25% reconoce que es más efectivo, mientras que un 4% que cree que su rendimiento es inferior.



Otra de las conclusiones más significativas del estudio de Cloudworks es la importancia que se da al entorno de trabajo: el 87% de los profesionales considera muy importante trabajar en un entorno que potencie la cultura empresarial y el sentido de comunidad. Lejos de buscar únicamente una mesa y una buena conexión a internet, los empleados que trabajan en espacios de coworking valoran cada vez más el componente humano, el intercambio de ideas y la sensación de pertenecer a algo más grande.



Asimismo, la sostenibilidad es otro aspecto relevante para la mayoría de los profesionales: un 76% de ellos considera que es importante (44%) o muy importante (32%). Estos datos sugieren que la sostenibilidad es un factor significativo en la decisión de elegir un coworking, aunque no una prioridad para todos. En este sentido, Cloudworks destaca por su enfoque comprometido con el desarrollo sostenible, avalado por su certificación como empresa B Corp, que reconoce su cumplimiento de los estándares en desempeño social y ambiental, así como en transparencia y responsabilidad empresarial.



"La transformación del trabajo no solo pasa por ofrecer flexibilidad, sino por construir entornos que inspiren y conecten. Un espacio de coworking debe ser mucho más que funcional: debe ser un catalizador de ideas, relaciones y propósito compartido. En un mundo laboral en constante cambio, el éxito no depende únicamente de adaptarse, sino de liderar la creación de comunidades que eleven la experiencia profesional y personal de quienes las integran", reconoce Marta Gràcia, CEO de Cloudworks.



¿Cuáles son los días preferidos para ir a la oficina?

Preguntados sobre cuáles son los días favoritos para acudir a la oficina, cerca del 80% de los encuestados considera que las jornadas centrales de semana, es decir, martes, miércoles y jueves, son los más adecuados para trabajar y socializar. Además, los encuestados lo tienen claro: solo un 1 de cada 10 profesionales está dispuesto a aceptar una política de acudir a la oficina de 4 a 5 días por semana, mientras que un 33% se posicionó completamente en contra de esa posibilidad.



Asimismo, los resultados de la Encuesta de Satisfacción de Cloudworks revelan que la asistencia de tres días a la semana está disminuyendo, mientras en 2021 superaba el 80%, en 2024 apenas llega al 70%, lo que hace que el uso del espacio coworking de forma más flexible - 1 o 2 días, o incluso días sueltos al mes, esté en aumento. Asimismo, la estabilización de las cifras de 2023 (72%) y 2024 (66%) apunta a una madurez del mercado en los modelos híbridos.



Para la CEO de Cloudworks, Marta Gràcia, "estos datos reflejan que la flexibilidad sigue siendo una prioridad para muchos trabajadores, que buscan un equilibrio entre productividad y conciliación laboral y personal. En este contexto, los espacios de trabajo flexibles se consolidan como una buena opción para adaptarse a estas nuevas formas de trabajar".



Cloudworks: una marca con identidad clara y alto nivel de satisfacción

Más allá de las tendencias del modelo híbrido, la encuesta de Cloudworks también ha permitido evaluar cuál es la satisfacción de los coworkers con la marca y su propuesta de valor. El 94,5% de ellos valoran positivamente los servicios ofrecidos por Cloudworks, una cifra que supone una mejora del 0,4% respecto al año anterior.



Así, la personalidad de marca de sus espacios se percibe principalmente como profesional (71%) y cercana (62%), dos características clave de su identidad. Los encuestados también se valora su carácter creativo (31%), su innovación (30%) y su apuesta por la sostenibilidad (28%).



A la hora de destacar los aspectos más atractivos o diferenciales de la marca, los coworkers señalan en primer lugar la ubicación (72%) y el diseño (67%) de los espacios. También valoran especialmente los servicios y facilidades, así como la comunidad y el networking. De hecho, los coworkers afirman estar satisfechos con las actividades que se organizan en los espacios, y existe un claro interés en aquellas propuestas que fomentan la creación de sinergias profesionales y relaciones dentro del ecosistema.



En definitiva, este Estudio de Satisfacción pone de relieve un cambio profundo en la forma en que se entiende el trabajo, más flexible, sí, pero también más consciente del papel que juegan los espacios en la conexión emocional y profesional de las personas.







