Casi 900 niñas y 218 proyectos de toda España se citan en la mayor competición de tecnología

(Información remitida por la empresa firmante)

Power to Code y la Universidad Carlos III de Madrid han clausurado la 9ª edición de Technovation Girls, la mayor competición de tecnología y emprendimiento social del mundo. Llegadas de diversas regiones de España, las participantes han presentado sus proyectos con el objetivo de resolver algún problema de su comunidad relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible utilizando la tecnología y la inteligencia artificial en su desarrollo

Madrid, 29 de mayo de 2025.-

El pasado fin de semana, ante un auditorio de casi 3000 asistentes, se ha celebrado en Madrid la 9ª edición Technovation Girls 2025, la mayor competición de tecnología dirigida a niñas que organizan e impulsan la entidad sin ánimo de lucro Power to Code y la Universidad Carlos III de Madrid.



Con este proyecto no solo se busca acercar el futuro al presente de las niñas para que descubran todas las posibilidades de desarrollo profesional que les ofrece la tecnología, sino también se quiere fomentar en ellas el reconocimiento, desde edades tempranas, del talento femenino como motor de emprendimiento. Además, en Technovation Girls se consigue despertar el interés de las niñas y jóvenes por participar en proyectos que ayuden tanto al progreso de la sociedad y la vocación tecnológica, como a romper estereotipos y tabúes. Un reto que cada año asume Power to Code, con el objetivo de que niñas y jóvenes se conviertan en líderes creadoras de tecnología.



El 80% de las niñas inscritas completan el programa

En la presente edición, 451 equipos, 1.551 niñas de entre 8 y 18 años, y 737 mentores de toda España, han completado el programa, lo que supone un 80% del total de las niñas inscritas en el programa.



En la Final Regional celebrada en Madrid, casi 900 niñas organizadas en 218 equipos, llegadas desde distintas comunidades autónomas como Madrid, Galicia, Castilla y León, Castilla La Mancha, Aragón, Andalucía, Asturias, Cantabria y Extremadura, junto a 400 mentores y 222 jueces, mostraron sus proyectos en la feria de stands y ante un jurado formado por profesionales del mundo de la tecnología. Sus proyectos, realizados durante cuatro meses, tienen el objetivo de resolver algún problema de su comunidad en materias relacionadas con los objetivos ODS como el medio ambiente, la protección de la salud, la igualdad o el fomento de la educación y el empleo.



Los equipos participantes se han enfrentado al reto de construir un prototipo de solución tecnológica mediante aplicaciones móviles y proyectos de inteligencia artificial, y han desarrollado un plan de marketing y comunicación, así como un plan de negocio para un posible lanzamiento al mercado de estas ideas.



Este evento, celebrado en las instalaciones del campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid, ha contado con la participación de diferentes personalidades del mundo de la ciencia, la educación y la empresa, para mostrar su apoyo a esta iniciativa tan importante, que inspira y empodera a las niñas como futuras emprendedoras y líderes.



Ángel Arias, Rector Universidad Carlos III de Madrid, tras un mensaje de la bienvenida a los presentes junto a Ainhoa González, una niña de 10 años voluntaria durante el evento, y dar las gracias a todos los que hacen posible este evento, lanzó un mensaje de futuro al auditorio. "Luchad por vuestros sueños y no tengáis miedo. El miedo nos impide tener un mejor futuro. Pero, estoy tranquilo porque el futuro está en buenas manos".



Celeste Campo, vicerrectora Adjunta de Promoción Universitaria de la Universidad Carlos III, animó a las niñas a descubrir los problemas del mundo a través de la mirada de otras jóvenes Technovation que viven realidades muy distintas a las vuestras. "No perdáis nunca esa capacidad de identificar lo que se puede mejorar del entorno que os rodea".



La presidenta de Power to Code, Alicia Mancheño, alentó al auditorio a buscar su camino, que todavía está por construir. "En él descubriréis vuestra vocación. Elegid vuestro destino y disfrutad, pero nunca os olvidéis apoyar a las demás".



Nera González, embajadora de Technovation Girls Madrid, comentó que "Los retos nos empujan fuera de nuestra zona de confort. Y es justo ahí donde empieza la magia, donde vemos de lo que somos capaces. En Technovation habéis descubierto que sois buenísimas programadoras, diseñadoras, speakers, líderes y emprendedoras. Esto no va de ganar o perder hoy. Todas sois ganadoras. Aunque hoy estemos celebrando la final, esto es solo el comienzo".



El evento además contó con la participación de dos mujeres relevantes en sus sectores que animaron a las niñas a no rendirse nunca. Eva Laín, doctora en Biotecnología, fundadora y CEO de LAIN TECH, lanzó un mensaje de ánimo. "No dejéis nunca de explorar, de alimentar la curiosidad. Soñad en grande. Los que se atreven a llegar lejos saben lo lejos que se puede llegar". Por su parte, Maribel González Vasco, catedrática de Excelencia en el Departamento de Matemáticas de la UC3M destacó como se había sentido inspirada en este día. "La carrera tecnológica no es fácil, pero nada de lo que sirve para cambiar el mundo lo es. Siempre hay que pelear con pasión y pasándoselo bien".



Los 222 jueces, que evaluaron los proyectos siguiendo la rúbrica de Technovation Global, seleccionaron a los equipos que pasarán a la siguiente fase internacional. Los equipos premiados fueron:



Categoría BEGINNERS (mañana)



• Primer premio: BBVA7 Las cinco indagadoras – Proyecto CACAO



• Segundo premio: Digital Winners – Proyecto Quizz BUDDY



• Tercer premio: Tech 4 Change – Proyecto MEDISFACE



• Cuarto premio: 5H – Proyecto gIANt



• Quinto premio: NÓMADA-ITX – Proyecto NOMADA



• Sexto premio: NEVADA – Proyecto EKONEMO



• Séptimo premio: ¡Las pequeñas a por todo! – Proyecto EcoDiversión



Categoría BEGINNERS (tarde)



• Primer premio: Big Brains 37 – Proyecto MEDICINE SMART REMINDER



• Segundo premio: The Amazing Techie Girls - Proyecto HospitalMate



• Tercer premio: Digital Future Stars - Proyecto Lexifriends



• Cuarto Premio: The Students - Proyecto EmoSmart



• Quinto premio: Girls Rock the World – Proyecto ShareLife



• Sexto premio: Stelar Girls – Proyecto MVP LUFA



Categoría JUNIOR (mañana)



• Primer premio: Four Tech Queens – Proyecto Home



• Segundo premio: The Technological Girls – Proyecto Avus



• Tercer premio: Pequeñas Grandes Líderes – Proyecto Lexi hero



• Cuarto premio: The Pica-Pica – Proyecto World help



Categoría JUNIOR (tarde)



• Primer premio: Super Creati Girls – Proyecto Fin4Teens



• Segundo premio: 4 Ever Tech – Proyecto Celia



• Tercer premio: BBVA6_SYNCHRONIZED – Proyecto be Bright



• Cuarto premio: Not Only Simple – Proyecto The magic cauldron



Categoría SENIOR



• Primer premio: Plan4merge – Proyecto Plan-IT



• Segundo premio: Appvengers! – Proyecto Signit



• Tercer premio: MAP Girls for Tech – Proyecto Boot for her, girls score!!!



Tras este evento, los equipos finalistas de la final regional de Madrid participarán en una semifinal online ante un jurado internacional, en el que optarán a participar en el encuentro mundial, y que en la pasada convocatoria el equipo español GoCode, ganador de la final regional, representó a la organización en este evento mundial.



De todos los premiados, solo 15 equipos de 117 países llegarán a la final mundial que se celebrará online el próximo mes de septiembre.



Emisor: Power to Code y la Universidad Carlos III

Contacto

Nombre contacto: Eva García

Descripción contacto: Comunicación

Teléfono de contacto: 659546361