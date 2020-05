COMUNICADO: Casi la mitad de los españoles sacrificarían su privacidad para reducir los contagios de coronavirus

Más de 4.000 españoles han respondido a la encuesta de Encuesta.com, que además señala que 1 de cada 3 encuestados cree que ya ha pasado el virus, aunque no se haya sometido a ninguna prueba

Tras varias semanas sumidos en la crisis generada por la pandemia Covid-19 y habiendo adaptado la vida a las distintas medidas tomadas para combatirla, Encuesta.com, la herramienta para crear encuestas online perteneciente a Webtools, se ha preguntado: ¿qué percepción tiene la población española de esta crisis? ¿Qué impacto está teniendo en sus vidas?



Con el objetivo de resolver estas dudas, Encuesta.com ha dado voz a más de 4.000 españoles de todas las Comunidades Autónomas a través de una encuesta digital en la que se plasman sus opiniones y vivencias respecto a esta crisis, aportando una serie de datos muy reveladores.



Sacrificar la privacidad para prevenir más contagios



Aunque los primeros brotes de Covid-19 en China comenzaron en diciembre, la mayoría de encuestados empezaron a preocuparse por el virus a raíz de los primeros casos detectados en España en el mes de marzo.



La preocupación por el virus desde que llegó a España ha sido creciente. Por eso, con el objetivo de reducir el número de contagios y frenar esta crisis cuanto antes, los españoles estarían dispuestos a aceptar medidas de control que seguramente antes de esta crisis habrían sido impensables. En este sentido, casi la mitad de los encuestados (48%) se muestra favorable a sacrificar su privacidad para prevenir los contagios. Además, el 68% considera que es muy posible que surjan nuevas pandemias en el futuro.



1 de cada 3 encuestados cree que ya ha pasado el Covid-19



Desde que el virus traspasó las fronteras de España se han detectado más de 200.000 contagios sin tener en cuenta todos aquellos que no se han podido confirmar debido a la escasez de tests.



Muchas de las personas que han experimentado síntomas durante estas semanas pero que no han llegado a encontrarse en situación grave, se han quedado en casa siguiendo las recomendaciones de sanidad con el objetivo de no saturar las consultas. Según la encuesta 1 de cada 3 encuestados considera que ha podido pasar el virus, aunque no se haya sometido a ninguna prueba. En este sentido, los más jóvenes son los que manifiestan tener más sospechas o incluso la certeza de haber pasado la enfermedad (el 42% de los menores de 35 años frente al 20% de los mayores de 65).



La situación económica, una preocupación mayor entre autónomos



El Covid-19 ha desatado una crisis no solo sanitaria sino también económica, que se verá reflejada en la economía particular de cada ciudadano. Los datos de Encuesta.com reflejan que más del 70% de los encuestados creen que esta crisis va a tener bastante o mucho impacto sobre su economía. Cabe destacar que los que se ven más afectados por esta situación son los autónomos. Un 86% de los autónomos muestra una gran preocupación por su economía, una cifra significativamente superior a la media del resto de ocupaciones (70%) exceptuando, lógicamente, a los desempleados (87.9%), y muy por encima de empleados públicos (57%) y de jubilados (61%).



El confinamiento, el teletrabajo o la posible crisis económica personal, entre muchos otros factores, están provocando un evidente cambio en los hábitos de los españoles. De hecho, un 95% de los encuestados afirman que después del confinamiento sus hábitos van a ser distintos y casi la mitad de los encuestados (49%) cree que también va a haber un cambio general en la sociedad española.



Con respecto a la gestión de la pandemia en España, Europa y en el mundo



La gestión que el Gobierno está llevando a cabo de esta crisis también está generando numerosos comentarios, acuerdos y desacuerdos entre la población española. Según la encuesta, la mitad de los encuestados no está de acuerdo con la gestión política que se está llevando a cabo, y 3 de cada 4 encuestados consideran que se podrían haber tomado más medidas para que el Covid-19 no hubiera tenido tanto impacto entre la población. También cabe destacar que únicamente un 20% de los encuestados considera que las medidas que se están tomando para paliar el impacto económico son las correctas.



En lo que se refiere a las opiniones sobre Europa, la mitad de los encuestados considera que la respuesta que se está dando a la crisis es poco o nada razonable y 2 de cada 3 piensa que la Unión Europea va a salir debilitada de esta situación. Haciendo una valoración global de la gestión de esta crisis a nivel mundial, más del 60% de los encuestados creen que la guerra comercial entre Trump y China está influyendo en la crisis y un 70% consideran que las relaciones internacionales van a ser distintas cuando termine.



