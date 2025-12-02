Casi la mitad de los jugadores de lotería usa la IA para mejorar su suerte

La administración de Lotería número 1 de Lleida, Rosa de Ponent - David Masip

(Información remitida por la empresa firmante)

LLEIDA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Así lo revela un informe elaborado por Loterías Rosa de Ponent, la administración número 1 de Lleida, que señala que el 41,6% de las apuestas de Euromillones y el 42,8% de las de La Primitiva realizadas en el último año se generaron mediante inteligencia artificial

La inteligencia artificial (IA) ha irrumpido de lleno en el sector de los juegos de azar, transformando la manera en que se juega y se gestionan las apuestas de lotería. Administraciones de todo el país están adoptando soluciones basadas en IA para optimizar operaciones, personalizar servicios y captar a nuevas generaciones de jugadores.



Un ejemplo destacado es Loterías Rosa de Ponent, la administración número 1 de Lleida, que ha implementado la IA en sus apuestas. El responsable de esta administración leridana, David Masip, explica que en poco más de un año (del 1 de octubre de 2024 al 15 de noviembre de 2025), el 41,6% de las apuestas del Euromillones realizadas a través de su portal www.loteriaslleida.com, utilizan sistemas de predicción basados en esta tecnología. Por su parte, el 42,8% de las apuestas de La Primitiva son hechas con IA mientras que la otra mitad se reparte entre pronósticos totalmente aleatorios y la selección de números fijos o abonados.



Según Masip, la popularidad de la IA se debe a su capacidad para ofrecer información relevante a los jugadores, como los números que más han salido o aquellos que llevan más tiempo sin aparecer, permitiendo así que los usuarios sigan criterios personalizados en sus apuestas.



La IA como herramienta para conectar con los jóvenes

Por su parte, la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) también ha recurrido a la IA para modernizar su imagen y acercarse a las nuevas generaciones. A través de campañas que incorporan referencias culturales actuales, SELAE intenta revertir la desconexión de la Generación Z. Según esta organización, solo el 1% de los jóvenes de 18 a 27 años compra lotería habitualmente, frente a tasas del 23% de la Generación X y el 38% de los boomers.



La preocupación por la disminución de la relevancia de la lotería tradicional en el futuro ha llevado a SELAE a participar en talleres europeos donde se muestra cómo la IA puede potenciar el relato de marca y conectar con nuevas audiencias. Se han presentado soluciones de IA generativa aplicadas al marketing, como el diseño de boletos, o la creación de vídeos y contenidos promocionales mediante plataformas de texto a imagen y texto a vídeo. Todo ello persigue mantener vigente el Sorteo de Navidad entre los más jóvenes, combinando innovación tecnológica y legado cultural.



Una experiencia más personalizada para la Lotería de Navidad

El éxito de la IA ha impulsado a administraciones como Loterías Rosa de Ponent a implementar esta tecnología en sorteos emblemáticos como la Lotería Nacional, empezando por el Sorteo de Navidad. Gracias a la IA, los compradores pueden utilizar diferentes criterios para elegir su número, mezclando análisis estadísticos y matemáticos con tendencias de compra o incluso criterios de numerología personal. Así, cuenta David Masip: "la experiencia de compra se vuelve mucho más personal, ya que la IA puede recomendar opciones relacionadas con fechas de nacimiento o lugares de residencia, adaptándose a las preferencias individuales de cada cliente".



La IA al servicio de la protección de los jugadores

En materia de regulación, España ha adoptado la IA para proteger a los jugadores de posibles riesgos. Este noviembre de 2025, el Ministerio de Consumo, a través de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), anunció el desarrollo de un algoritmo predictivo pionero para la detección precoz del juego problemático online. Este sistema, sin embargo, se centra exclusivamente en el juego online —como apuestas deportivas, casino, póker o bingo— y excluye a las loterías tradicionales o instantáneas, consideradas de menor riesgo adictivo.

Contacto

Emisor: Loterías Rosa de Ponent

Nombre contacto: David Masip

Descripción contacto: Loterias Rosa de Ponent

Teléfono de contacto: 973220002