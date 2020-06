COMUNICADO: CASIC acelera para empoderar la construcción de nuevas infraestructuras

PEKÍN, 18 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- La 2020 International Conference on Industrial Internet se celebró el 15 de junio en virtud de la tecnología de teleconferencia basada en nube. Bajo el tema "New Era, New Infrastructure: Empowered, Convergence, Ecology", el evento logró reunir a más de 100 invitados procedentes de ministerios y comisiones de China y gobiernos locales, además de instituciones de formación superior e investigación de China y del extranjero, instituto de investigación y asociaciones industriales. El evento se vio de forma online por medio de una gran cifra de participantes mundiales.

En el evento, los invitados debatieron de forma online una serie de temas, como el nuevo papel de las infraestructuras en el desarrollo de la Internet industrial, además del desarrollo y aplicación de las tecnologías de modelado y simulación para la fabricación en nube.

Además, se ha lanzado el primer estándar para la evaluación de China en lo que respecta a las capacidades ocupacionales de los profesionales en el sector industrial de Internet. Mientras, China Aerospace Science and Industry Corporation Limited (CASIC), el patrocinador, ha presentado su estrategia de plataforma de nueva infraestructura CASICloud.

CASICloud, desarrollada por CASIC, es la primera plataforma de servicios públicos de China centrada en Internet de nivel industrial, sobre todo en la fabricación en nube. Como plataforma de nivel estatal de su clase, ofrece servicios para los usuarios en diversas industrias y campos. Por ejemplo, CASICloud ha proporcionado valiosos datos que ayudan a los gobiernos central y local del país a tomar decisiones y a las empresas a seguir con sus operaciones en mitad del brote de la enfermedad de coronavirus (COVID-19).

Se sabe que CASIC ha establecido 11 plataformas de Internet de nivel industrial y provincial para las ciudades de cara a proporcionar servicios para la transformación y mejora de las empresas de fabricación locales. De forma adicional, se ha asociado con 30 empresas centrales para construir plataformas de Internet industriales integradas para la lucha contra la pandemia de la COVID-19 y hacer frente a la demanda de suministro de productos contra la epidemia.

Por otro lado, CASIC está muy motivada por apoyar la Belt and Road Initiative. Su CASICloud International Cloud Platform ofrece un grupo de servicios diseñado a facilitar la cooperación entre los usuarios de la plataforma en los países y regiones implicados en la iniciativa de la innovación de la ciencia y la tecnología, servicios empresariales transfronterizos e intercambio de talentos internacionales.

CASIC desveló sus planes para proporcionar más servicios en un futuro de cara a que sean más las empresas que consiguen buscar un mejor desarrollo basándose en las tecnologías industriales de Internet, además de proporcionar un desarrollo completo de sus ventajas dentro del gran sistema de ingeniería e integración de la información y gestión para ayudar a promocionar la modernización y mejorar el sistema de gobierno del país.

El evento incorpora además una muestra online que enseña los logros de CASICloud en lo que respecta a la construcción de una sociedad digital.

