Casio lanza el primer G-SHOCK smartwatch con Wear OS by Google

TOKIO, 1 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. ha dado a conocer hoy el lanzamiento del GSW-H1000, un smartwatch G-SQUAD PRO que cuenta con tecnología Wear OS by Google(TM) y que cuenta con numerosas funciones que lo ayudan a mantenerse en forma utilizando objetivos de actividad y seguimiento de su estado físico. El GSW-H1000 es la última incorporación dentro de la gama deportiva G-SQUAD de relojes de tipo G-SHOCK resistentes a los golpes.

El nuevo smartwatch se ha creado con toda la dureza de un G-SHOCK, siendo resistente a los golpes y contando con una resistencia al agua de 200 metros. Se trata además del primer smartwatch G-SHOCK que funciona con Wear OS by Google. Como producto más destacado dentro de la línea G-SQUAD que se centra en los deportes, el GSW-H1000 es ideal para usar dentro de una amplia gama de entornos deportivos, que abarcan desde actividades como correr, entrenamientos en interiores, ciclismo de ruta y natación, hasta actividades más extremas como por ejemplo el surf y el snowboard.

El nuevo reloj dispone de un sensor óptico con el que se mide la frecuencia cardíaca, además de contar con una brújula, sensor de altitud/presión atmosférica, acelerómetro, girómetro, funcionalidad GPS y mucho más. Este potente perfil de hardware sirve para conseguir que el reloj capture los datos acerca de la distancia, la velocidad y el ritmo, siendo muy útil para las personas que llevan a cabo un entrenamiento físico. La pantalla monocromática y en color de doble capa dispone de una interfaz que cuenta con un diseño de tres niveles que los usuarios pueden personalizar de cara a adaptarse a sus objetivos, y con ello sitúa numerosos puntos de datos a su alcance, que son todos ellos fácilmente accesibles con un solo vistazo.

El diseño del GSW-H1000 proporciona al mismo tiempo un compromiso inquebrantable para con la portabilidad, disponiendo de una banda de uretano suave que otorga flexibilidad y durabilidad, además de componentes especiales empleados entre la banda y el estuche para garantizar que se consigue un ajuste realmente cómodo.

